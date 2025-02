Laia Manzanares: "Me he visto en contextos laborales sintiendo que los hombres me infantilizaban por ser mujer"

Siendo tan solo una niña, a Laia Manzanares (Barcelona, 1994) le impactó el papel de Uma Thurman en 'Kill Bill'. "Nunca había visto un personaje femenino tan fuerte, potente y protagonista". Ahí decidió que ella quería hacer lo mismo de mayor, un sueño que se comenzó a cumplir gracias a la exitosa 'Merlí'. Después vinieron títulos como 'Hache', 'Estoy vivo' o 'La noche más larga', a los que ahora ha sumado 'Asuntos internos', la nueva serie de La 1 de TVE, donde tiene la oportunidad de mostrarse como una mujer empoderada, una de las primeras policías en la España de 1979.

'Asuntos internos' es una serie policiaca, pero desde el punto de vista femenino.

Quien lleva la batuta de la serie son los personajes femeninos. Siempre hemos tenido el punto de vista masculino de todo y aquí nos colocan en una época y en un contexto en el que no hemos tenido referencias de personajes de mujeres.

Su personaje, Clara Montesinos, es una agente bastante cuadriculada a la que le gusta seguir las reglas a rajatabla, lo que le causa algunos problemas.

Sí, es una persona muy disciplinada, muy correcta, con la parte buena y mala que eso conlleva. La buena, que al final quiere hacer justicia y hacer del mundo un lugar mejor. Y la mala, que a veces nos tenemos que adaptar a las situaciones y necesitamos criterio, no solo normas.

Su personaje no está basado en una policía en particular, pero sí que representa a muchas mujeres.

Clara Montesinos es una mujer policía en el contexto de una comisaría, pero seguramente una mujer que trabajara de secretaria en las oficinas de un banco podría encontrarse en situaciones muy similares. Porque al final la serie habla de la mujer entrando en el mundo laboral.

¿Hacer un papel así le ha hecho recapacitar sobre cómo ha evolucionado la sociedad en las últimas décadas, en cómo ha variado el papel de la mujer?

Sí, pero sobre todo me ha hecho pensar en cómo no ha evolucionado. Cómo ha evolucionado es muy evidente, por las olas de feminismo que han venido a removerlo todo y hacer el mundo más justo, pero hay cosas que no han cambiado tanto.

Como...

El machismo todavía está demasiado arraigado. Por mucho que haya habido cambios, creo que de manera latente seguimos con muchas cosas ancladas a una cultura machista.

Queda todavía por avanzar.

Sí, porque yo me he visto en contextos laborales envuelta de hombres y sintiéndome inferior, o sintiendo que los hombres me infantilizaban por el hecho de ser mujer, como le pasa a Clara en la serie. Vale, ahora lo podemos detectar y decirlo, pero hace no tanto no era tan evidente. Yo me he encontrado en situaciones así, las he verbalizado y he sido yo la que ha generado una situación incómoda y no la persona que quizá había hecho un comentario fuera de lugar.

En 'Asuntos internos' se sueltan frases machistas como cuando Clara llega a la comisaría y un compañero dice: "Espero que sirva para fregar el suelo".

Nos reunimos con un policía de la época que había tratado temas de heroína y nos dijo que al principio nadie quería ceder espacios ni privilegios. Cuando entraron las mujeres yo creo que los hombres querían marcar territorio.

'Asuntos internos' también tiene escenas duras de interrogatorios, con palizas incluidas.

Y con el tema de la heroína. Es muy dura, pero es el retrato de una época. No se puede huir de lo que hemos sido y de las praxis que se han cometido. A mí me parece que es importante ser conscientes de la historia, explicarla y, sobre todo, no olvidarla.

¿Le sorprende que el público todavía la recuerde por su personaje de Oksana en 'Merlí'?

Sí, pero es que fue una serie que marcó. Hubo un momento en el que me dije: ¿Me dejarán de preguntar algún día por eso? Porque he hecho más trabajos y no me preguntan por ellos. Pero luego pensé: ¡Si fue ahí donde aprendí este oficio! Fue de mis primeras experiencias y le tengo un amor increíble. Hay personas que ahora mismo son pilares de mi vida que conocí allá.

Laia Manzanares, en 'Asuntos internos' / RTVE

Como la actriz Elisabet Casanovas, con la que tiene un grupo de pop-rock.

Grupis se llama. De momento hemos sacado dos canciones y hemos hecho dos minibolos.

Tiene otra serie pendiente de estreno en Movistar Plus+, 'La canción', sobre la victoria de Massiel en Eurovisión.

Sí. Carolina Yuste hace de Massiel. Luego están Patrick Criado y Àlex Brendemühl, y yo hago de la pareja de Criado. En marzo me voy a Madrid a hacer teatro, 'Orlando' de Virginia Woolf, y tengo una película por estrenar, 'Lo que queda de ti', un drama rural con Ángela Cervantes.

No parece que se pueda quejar, pero ¿es difícil mantenerse en esta industria?

También depende de la suerte. Yo me siento superafortunada porque creo que desde que comencé vivo de esto, cosa que solo nos pasa como al 7 u 8% de los actores y actrices. Me he mantenido a veces con rachas más vacías de trabajo y otras más llenas.

¿Cómo lleva esos vacíos?

Dan miedo. Yo pienso: se ha acabado, ya nunca más volveré a trabajar, pero después salen cosas. Hay que confiar, toca buscar la estabilidad en la inestabilidad. Por ejemplo, el año pasado estuve seis meses en el paro. Lo bueno es que tenía ahorros y podía ir haciendo, pero a la vez me daba pena pensar que tal vez la carrera ya estaba. De todas formas, aproveché para hacer otras cosas que me gustan, como ponerme más a saco con el grupo.