El copyright

Puede pasar, y pasa, que un creador de contenidos televisivos piense... "calla, ¿y si a éste programa le damos una vuelta y en lugar de concursantes anónimos lo protagonizan figuras sociales más o menos relevantes, o famosos del tres al cuarto?" Ya ven que el concepto 'dar una vuelta' es muy simple y tiene poco recorrido. Sería sinónimo de expresar: "hacemos lo mismo, pero con famosos". Y ya tienes un formato.

A partir de aquí el recorrido es muy simple. El creador sugiere a su equipo de producción (y si es a una persona, tampoco pasa nada) un listado con 30 famosos que estarían a tiro para participar en un programa que intentará vivir de su fama obtenida en un pasado, y al que como título a esta "nueva" idea se le adjunta un apellido: celebrity, VIP, el reencuentro, etc... Todo es un "más de lo mismo", pero ahora con famosos.

Se trata de estirar al máximo el chicle de la audiencia, procedente de un éxito pretérito, aunque para mí siempre los he llamado como Programas Canelón, de los que se aprovechan las sobras de las ideas de otros programas.

Todo esto lo presenta una empresa que suele llevar el nombre de productora de contenidos, aunque existen casos que yo denomino "Fotocopiadora de contenidos". Y no pasa nada. A tal o cual programa le añadimos un personaje, o le cambiamos una prueba final, o le cambiamos dos secciones, y ¡zasca!, ya hemos dado a luz a un programa nuevo. Al final del programa suele aparecer el rótulo "Copyright". Y sigue sin pasar nada.

Hace algunas décadas, cuando quería dedicarme a esto y visitaba los sábados todas las radios habidas y por haber en Barcelona, me lo dijo personalmente el maestro del periodismo Manuel Martín Ferrand (qepd) en la puerta de un estudio de la desaparecida Antena 3 de radio, en Barcelona: "No hay mejor manera de ser original que seleccionar bien lo que se copia". Yo era joven y la frase me dejó algo perplejo. Años después, hoy, la entiendo perfectamente.

Por todo esto, espero con ganas una edición nueva de un 'Telediario Celebrity', en el que aparezca un presentador que lleva tiempo fuera de los medios... O, por qué no, que Telecinco recupere un 'Vip Noche... Vip'. Todo esto suele pasar en programas que han barrido en audiencia y que tienen una solvencia más que comprada, aunque como a cada excepción la confirma una regla, ahí tienen ustedes a 'Maestros de la costura Celebrity'.