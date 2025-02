Si hay cochinillo, yo me lo pido

"Y resolvió sin dudarlo el futbolista más listo de la claseee". "Es que no tengo tiempo, no me da la vida...". "¡¡Saquemos el orgullo de gozar de esta televisión pública!!". "Me explota la cabeza..."; "Esto es de locos, ¡pero de locos!". "Ciudad progresista, empoderada y sostenible"...

Puedo seguir escribiendo centenares de frases similares: construcciones sintácticas que alguien proclama, sin importar si gramaticalmente son o no correctas, que por cualquier razón se ponen de moda, están en boca de todos unos meses... y al poco tiempo desaparecen.

Últimamente, escucho hablar (creo que demasiado) sobre el orgullo de la televisión pública. El 95% de los casos se refieren a La 1, de Televisión Española, no al 2º canal de Euskal Telebista, que también es público, y sólo cuando hay programas que coinciden con el gusto de quien lo proclama. Para otros espacios no existe el orgullo...

Sobre el término "la ciudad sostenible", evidentemente es correcto, pero desconozco cualquier perfil que prescriba una ciudad como insostenible; eso sí: queda muy bien para cerrar un discurso.

En el año 2002, presenté en COMRàdio el programa titulado 'El telèfon del Mas', en donde me inventé el nombre de Artàreu, referido a una pequeña población del Pirineu. Artàreu no existió jamás, aunque por antena quedaba bonito. Cada semana hablábamos de una particularidad del pueblo; había gente que por la calle me paraba y me decía que tenía casa en Artàreu. Ya os podéis imaginar mi cara.

Una vez simulamos un programa directo desde el único Bar que había en el pueblo entrevistando a un falso alcalde. En un momento de la entrevista no pudimos más y todos nos petamos de risa. Tras este episodio, nos llamó indignado por teléfono el jefe de programas por la falta de respeto tanto al alcalde como al municipio. Pero Artàreu estuvo de moda y muchos siguieron la siguieron.

Y para acabar, una cita que me resulta familiar y que está en la mente de muchos, porque poco a poco empieza a estar en la cultura del boca a boca. El autor de la misma es Luis Figo y la frase es: "Si hay cochinillo, yo me lo pido". Por de pronto dos camareros de Barcelona me han confesado que, seguramente en broma, ya han recibido esta comanda de dos clientes. Seguro que usted la ha leído y sonríe, pero... ¿Cuál es la marca que se anuncia tras la frase del futbolista portugués? ¿Qué? ¿A que cuesta?