'Sincopat', by Núria Florensa

Escribo pidiendo disculpas. O, como mínimo, advirtiendo y reconociendo que no reúno ni el nivel, ni los conocimientos para ser crítico cinematográfico. Me falta ver muchísimas películas y muchísimas series y, para ejercer esa función, me falta leer mucha literatura real y de ficción. Igual llego tarde, pero ¿qué hago yo, entonces, comentando un cortometraje? Es una buena pregunta la que me realizo, porque tras ver una película el análisis que suelo realizar es muy simplista: o me gusta o no me gusta. O me divierte o no. Y a por la siguiente.

Sin embargo, existen obras o producciones que por cualquier razón aparecen, o alguien te las recomienda, y aparece el descubrimiento, el "¡ostras!". Me estoy refiriendo a 'Sincopat' (2023), un cortometraje de tan sólo 15 minutos de duración. Lo escribes en cualquier buscador y descubres que año y medio después de su grabación ha conseguido 180 premios, y que no es que pase rápido, es que cuando finaliza no te has acabado la bolsa de palomitas. Y aunque sea sólo esos galardones recibidos en festivales de todo el mundo requiere un respeto, un aplauso, y ante todo un visionado.

'Sincopat' está dirigido por el barcelonés Pol Diggler, e interpretado principalmente por la directora y actriz ilerdense Núria Florensa, en donde da vida a Ona, ejecutiva de una empresa que lanza al mercado un dispositivo que permite escuchar música directamente desde el cerebro con la ayuda de una pulsera denominada "narval" y sin plataformas externas.

No quisiera hacer ningún 'spoiler' porque un servidor, que proviene del audio y por tanto de la radio, entiende que el corto describe la imponente fuerza del sonido en la vida y a la vez nos invita a pensar en el descrédito cualquier invento que aparece cada día, para acabar realizando dos preguntas: "¿Seguro que todo lo que nos llega acaba siendo para un buen fin?; y "¿Qué ganamos y qué perdemos con cada innovación?".

La interpretación de Núria Florensa es impecable, porque lo mejor que puede pasarle a uno al mirar una película es que se olvide de que quien la protagoniza está interpretando un papel que tiene memorizado; es decir: que te creas la historia. Y eso es lo que ocurre. En fin: si disponen de la plataforma y tienen oportunidad, en el buscador de Movistar tecleen 'Sincopat' (o 'Sincopado') y les guste o no, seguro que el corto les invita a reflexionar sobre el futuro.