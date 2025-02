María Bernardeau: "Espero que se me dé la oportunidad de verme sin tener en cuenta mi apellido"

A sus 21 años, María Bernardeau se enfrenta a su primer papel protagonista después de haber pasado por series como 'Cuéntame cómo pasó' y 'HIT'. Lo hace en 'FoQ: la nueva generación', la secuela de la mítica 'Física o Química' que llega este domingo 16 de febrero a Atresplayer. La joven actriz sabe que siendo la hija de Ana Duato y la hermana de Miguel Bernardeau la van a mirar con lupa, pero ella lo vive como una oportunidad para que la vean como una más y se olviden de su apellido.

Le ha tocado el papel de la chica popular y pija del instituto, Carlota.

Carlota tiene un contraste muy grande entre la imagen que proyecta y lo que realmente vive ella internamente. Es un personaje que al principio parece tenerlo todo pero detrás de esa fachada de seguridad hay una chica muy vulnerable y que se siente muy sola. Es muy interesante de interpretar porque pasa sola por realidades súper complejas y se da cuenta de que necesita esas figuras de apoyo y amor que tanto le faltan.

¿Se siente sola aunque mantenga una relación con Pelayo (Biel Antón)?

Yo creo que es como muchas de las relaciones de hoy en día de los adolescentes, de cara al público, pero la audiencia se irá dando cuenta de que lo que tienen realmente es una relación tóxica. Y que Pelayo le hace más daño que otra cosa.

Una de las situaciones difíciles por las que pasa es un embarazo no deseado.

Para mí, como actriz, eso ha sido lo más difícil. Es una realidad tan compleja... En Carlota se ve que estas niñas, cuando les pasa esto, necesitan referentes mayores, adultos, profesores, familiares o amistades que les acompañen en un camino tan difícil como un embarazo adolescente. He intentado tratarlo de la mejor manera posible, con todo el respeto del mundo, como se merece un tema así de complicado. Ha sido muy especial, de lo mejor que me ha dado Carlos García Miranda [el creador de la serie] al escribir este guion.

¿Había visto la serie original, 'Física o Química', o se puso las pilas cuando la ficharon?

Cuando hice el 'casting' ya me moría de ilusión por hacerlo. En ese momento empecé a ver la serie. Luego, cuando comenzamos a rodar, seguí viendo algo, pero solo una temporada, porque luego nos quedamos sin tiempo y solo podíamos rodar. Pero qué guay vivirlo en primera persona.

'Física o Química', en su momento, ya trató temas controvertidos y escandalizó con algunos de ellos. ¿Cree que volverá a pasar ahora? ¿Habrá cosas que llamarán tanto la atención?

Creo que sí. Tratamos problemas completamente diferentes. En el caso de Carlota, por ejemplo, se enfrenta a realidades complejas donde se muestra cómo muchas veces los adolescentes no tienen el espacio para afrontarlas de manera sana y con ayuda. Es fundamental, y en esta serie se trata mucho, romper los tabús y hablar más abiertamente de la salud mental, darle a los jóvenes esos recursos de apoyo. En 'FoQ. La nueva generación' hay un grupo de terapia y se ve cómo hablar sobre lo que sientes une muchísimo a la gente. A nosotros, a los 11 protagonistas, nos une mucho.

¿Cuál diría que es la diferencia principal entre la original y esta nueva versión?

Que es otra generación completamente diferente. Por mucho que se hagan referencias a la 'Física o Química original', que era increíble, es imposible tratar los mismos temas. Si hay algo que nos diferencia claramente es el móvil. Es un tema del que hablamos un montón y que se toca en algún capítulo: cómo nos hace mucho daño, pero también nos puede unir, cómo afecta a las vidas de los adolescentes.

Carlota y Pelayo son casi la nueva versión de Ruth (Úrsula Corberó) y Cabano (Maxi Iglesias). ¿Esa comparación genera presión?

Desde el primer momento todos hemos tenido un montón de presión. Incluso hasta haciendo el 'casting' ya impresionaba saber que estabas haciendo 'FoQ. La nueva generación'. Siempre tienes la presión de que guste. Nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que realmente esté a la altura de la original.

La serie empieza con un duelo. ¿No cree que la muerte no es algo que sea demasiado habitual en las series juveniles?

Sí, pero por eso creo que es importante cómo se trata la muerte aquí. El duelo es algo con lo que tenemos que lidiar todos desde pequeños. Que a los adolescentes les pase algo tan fuerte como la muerte de una compañera, una hermana o una mejor amiga, es algo con lo que el público conectará enseguida. Porque realmente estamos muy conectados desde siempre con la muerte, que es algo que nos da un montón de miedo, pero a la vez nos hace valorar la vida. Y eso es lo que impulsa a los 11 protagonistas a vivir con más intensidad.

Biel Antón y María Bernardeau, en 'FoQ. La nueva generación' / ATRESMEDIA

¿Se siente identificada en algo con Carlota?

Yo creo que todos nos parecemos a nuestros personajes en algo. El público se va a sentir identificado con alguno seguro, porque tratamos problemas muy comunes y que nos pasan a un montón de adolescentes. No soy ella ni he vivido esos problemas tan difíciles, pero la admiro porque es una chica muy valiente y que enfrenta las situaciones desde un lado muy maduro. Entiendo que yo no tengo esa barrera que tiene ella de proyectar una imagen todo el rato, pero es una chica vulnerable que se ha sentido sola, igual que me he podido sentir yo en algún momento.

¿Cómo recuerda su época de instituto?

La adolescencia está llena de preguntas y momentos difíciles. Afortunadamente, yo estuve muy acompañada por mis amigos, mi familia…

En la serie original, los actores se enfrentaron a un gran éxito que a algunos les costó digerir. Por ejemplo, Angy ha escrito un libro hablando de que sus problemas de ansiedad empezaron entonces. ¿Estás preparada para lo que venga?

Lo que nos apetece mucho es que guste y que la gente que la vea se sienta identificada, que se den cuenta de que hemos tratado los temas con mucho respeto y lo mejor posible. Pero no tenemos expectativas de triunfar ni de ser famosos, nos hemos colocado ya en todas las situaciones posibles. Estamos abiertos a ver qué pasa, ojalá vaya muy bien y ayude a la gente.

Su apellido es muy reconocido en el mundo de la interpretación, ya que viene de una saga de actores, con su madre y su hermano. ¿Pesa llevar su apellido?

No me pesa. Me enorgullece llevar el apellido no solo de mi padre, sino de mis abuelos, mis bisabuelos...

Los protagonistas de 'FoQ. La nueva generación' / ATRESMEDIA

¿Pero cree que la miran más con lupa por su familia?

Sí que creo que se me puede mirar más con lupa, y lo entiendo. Entiendo que vengo de una madre que tiene un talento increíble, de un hermano igual... También doy el mensaje de que espero que se me dé la oportunidad de verme sin tener en cuenta mi apellido y sin el nombre que tengo, solo por si gusto y si el espectador conecta conmigo.

Usted nació en 2004, cuando su madre ya estaba en 'Cuéntame', serie que ha estado en antena hasta 2023. Se crió en un plató.

Me he criado en un rodaje, con los de sonido, con los de maquillaje y peluquería, con los técnicos. Estaba ahí pero nunca me han expuesto a las cámaras porque también querían esperar a que fuese mayor y decidiese lo que quería hacer, que me parece lo más respetuoso y lo más sano que se puede hacer con un niño. Mi tiempo libre lo pasaba ahí, pero mis padres me llevaban al colegio y tenía una vida completamente normal.

No solo actúa, sino que estudia bellas artes y moda. ¿Puede compaginarlo?

Sí. Estoy en tercero de carrera y me siento muy afortunada de poder estar estudiando una carrera tan bonita. El arte es lo que maneja mi vida desde que era pequeña, así que ojalá pueda dedicarme a esto siempre. Tengo la suerte de poder compaginarlo, porque como lo rodamos en verano durante el año puedo ir a clase y sacar los trabajos adelante.

¿En casa le han dado muchos consejos respecto al trabajo?

Si se los pido me los dan pero en mi casa lo que han sido es un ejemplo de la vida en general. Mi madre, mi padre, mi hermano, mis primas, mis abuelos... Han sido un ejemplo de cómo ser agradecido, de ser constante en el trabajo y, sobre todo, me han acompañado mucho.

Su hermano se dio a conocer en otra serie de adolescentes, 'Élite', muy subida de tono. ¿Se hubiera atrevido con escenas así?

Claro que me hubiese atrevido. Creo que eso es algo que sorprende mucho más al público, porque para nosotros rodar escenas sexuales es como rodar una pelea, son una más. Es una escena que está supervisada por un coordinador de intimidad, como lo está una pelea con un especialista, y para nosotros no es mucho más difícil. Muchas veces lo más complicado es exponerse emocionalmente a situaciones difíciles, ya no a una escena sexual.

¿En 'FoQ' ha tenido que enfrentarse a escenas así?

Sí, y me he sentido supercómoda. Hemos tenido una coordinadora de intimidad, Rebeca, que nos ha ayudado un montón a poner nuestros límites. Creo que es una figura superimportante que se debe de tener en todos los rodajes, para no tener que enfrentarte nunca a figuras de poder y hablar de hasta dónde quieres llegar.