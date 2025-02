Un profesor carga contra la 'Isla de las Tentaciones': 7 motivos para prohibirle este programa a tu hijo

La 'Isla de las Tentaciones' ha conseguido que el público más joven se reencuentre con la televisión. El programa sigue batiendo récords esta temporada con el factor Montoya, que ha generado un éxito sin precedentes y que esta semana ha vuelto a aglutinar casi 2 millones de espectadores.

El problema es que este programa también ha logrado enganchar a los menores de edad, algo que ha molestado a algunos profesores teniendo en cuenta el horario y el tipo de contenido que se emite en el programa. "Debería preocuparnos como sociedad, ya que, sacrifican horas de sueño por ver un programa que NO LES ENSEÑA NADA BUENO", ha escrito un docente en la red social 'X' que advierte de que es "un programa peligroso".

Los menores han llegado a clase mucho más cansados de lo habitual, algo que ha llevado a este docente a elaborar una lista con siete motivos por los que no es apto para los menores. El primero es que "no es un programa recomendado para - 16 años, pero mis estudiantes de 1º ESO, entre otros, lo ven en TV y/o RRSS y lo sé porque no paran de hablar de el y me lo han confirmado", ha escrito.

El segundo motivo es la "normalización de las operaciones estéticas para estar “guapo/a”: aumento de pecho, lifting, ácido Hialurónico, bótox, liposucciones, perfilamiento mandibular y nasal… Todo para tener un cuerpo idealizado", ha recogido. En la misma línea, expone el tercer punto. "Idealización de un cuerpo: Las mujeres delgadas, con gran pecho, abdominales y sin arrugas. Los hombres: musculosos, altos, con barbita y mandíbula marcada. Para ambos sexos: a menor sea el coeficiente intelectual, mejor".

Otros peligros que preocupan al profesor es que "pasarlo bien y estar de fiesta es sinónimo de alcohol" y el hecho de grabarse "teniendo relaciones sexuales y que se retransmitan además, en el prime time de la TV". Asimismo, denuncia la exaltación de los estereotipos de género, representando "agresividad y posesión" en el caso de los hombres y "sensibilidad y dependencia" en el de las mujeres.

Por último, recrimina la "venta de la vida personal por la fama y para conseguir dinero fácil: sin que les importe su privacidad, su relación de pareja o su dignidad". Este docente recuerda que no es un programa para menores y que "en personas que están construyendo su personalidad, podría verse afectada en el futuro: TCA, depresión, baja autoestima...".

Los siete motivos