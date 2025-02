Gracias, radio

La cosa es que desde hace pocos años, no muchos ¿eh?, se decidió que el 13 de febrero la radio conmemoraría su día mundial.

Y seguramente hoy tendría que defender y reivindicar la radio porque es mi medio natural, y además, disculpen la inmodestia, en España he presentado (o participado), a excepción de la COPE, que todo llegará, en todas: en Onda Cero, la SER, M80, Radio Nacional, Radio Marca... Y en Catalunya: pues en RAC1, Ràdio Barcelona, Cadena Catalana, Ràdio Sabadell, Catalunya Ràdio, Ràdio Estel, COM Ràdio, Ràdio 4...

Me disculparán este párrafo lleno de un autobombo que me avala para hablar de la radio y que, obvio, transparenta mi edad. Tengo razones más que suficientes para defender un medio que jamás atacaré, y menos un día como hoy.

También hoy es un día oportuno para agradecer a todos aquellos colegas con los que he aprendido, pero es que no es posible: necesitaría ochenta páginas de EL PERIÓDICO; y no necesariamente vecinos de mesa o de micrófono, sino los menos conocidos, quienes están siempre pero aparecen poco en los créditos: técnicos, productores, agentes de publicidad, directivos, aunque en este capítulo he aprendido algunos conceptos de lo que no se debe hacer... y ello también es un aprendizaje.

¿De qué sirve esto del día mundial de la radio? Poca cosa: para reivindicar el medio, para dar visibilidad a quienes la hacen, para que las radios salgan a la calle y que se emitan programas cara al público muy corales en los que hablan todos a la vez y se entiende muy poco, para que el oyente identifique voces y caras...

Sé que queda muy poético y primaveral, pero es que el día mundial de la radio es cada día, aunque siempre he pensado que cuando a una actividad, a un oficio, a un gremio... se le atribuye un día al año es que... "¡miau!" te queda algo por coser: Por ejemplo, la radio ha regalado la audiencia infantil a la televisión. Como a los niños no les hacen encuestas, y no suman, pues nos cargamos los programas infantiles. Ahí la radio tiene un problema que debe solucionar ella solita.

Cuarenta y seis años después de aquel gran tema musical llamado 'Video killed the radio star', traducido como "el video mató a la estrella de la radio", el autor se ha comido un gran marrón porque la radio vive con nosotros con más fuerza que nunca. Y parafraseando a la gran cantautora Joan Báez, yo le doy gracias a la radio que me ha dado tanto.