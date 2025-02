El vagón del silencio en el Metro

Antes de iniciar esta columna de opinión el pasado mes de septiembre, solicité al Director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, si resultaba estrictamente obligatorio hablar sólo de televisión en esta columna, y si podía referirme a otros aspectos como radio, internet y comportamientos comunicativos de los humanos no referidos exclusivamente a los medios. Obtuve luz verde para ello, porque por suerte no tan sólo comunica la televisión.

A ver cómo escribo esto con la ironía y elegancia necesaria para que nadie se moleste pero para que tome nota el mayor número de personas que viajan diariamente en transporte público, sea metro, bus, tranvía, cercanías, o taxi.

Empecemos por el fenómeno: hablar por teléfono en el Metro. Hay quien lo hace con los auriculares de cable puestos, con idénticos pero con Bluetooth, (un dólar a quien escriba correctamente este término), y hay quien lleva el teléfono en modo tostada sin mantequilla y el altavoz a todo trapo. Y eso molesta. No me da la gana escuchar reggaetón (otro dólar a quien escriba bien este término) del vecino de asiento. Puestos a escuchar, prefiero escuchar música.

Me resulta repugnante ir en el Metro y tener a dos palmos a un tiparraco que tose de manera permanente sin tener la decencia de ponerse la mano junto a su boca, la parte interior del codo, o en el mejor de los casos, colocarse una mascarilla. También se comunica tosiendo o estornudando. Por ello, insto a TMB a realizar una campaña que recomiende el uso de mascarillas, o bien a colocar máquinas expendedoras en algunas de sus estaciones. En Japón lo hacen así desde el año 2000. Claro: somos culturas muy diferentes.

Me permitirán una recomendación a quienes toman transporte público, aunque también a quienes no: dúchense cada mañana, por favor. Y si puede ser, yo lo hago así, también antes de ir a dormir. Con tres minutos por ducha es suficiente. Descansarán mejor. Hay quien apesta y eso también es comunicar. Y conviene apartase de ellos disimuladamente como lo hacen los futbolistas al formar una barrera mientras avanzan centímetro a centímetro.

Son muchos quienes años después de la pandemia no han aprendido ninguna lección. De aquel hashtag (otro dólar a quien escriba bien el término) del "saldremos mejores" no queda nada. Hubo quien pensó que pasada la pandemia viviríamos en la Avenida Disney, esquina Passeig del Amor. Pues no.