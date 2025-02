Jordi Moltó, guionista de El Hormiguero

El programa 'El Hormiguero' emitió el pasado jueves un reportaje muy interesante y muy necesario. Fue una idea del guionista Jordi Moltó, que habitualmente emite reportajes de alto valor humano. Interesante debate para que no perdamos nuestra perspectiva y nuestro privilegio de comer cada día, tener un ordenador y un techo donde dormir. Sí: he escrito privilegio.

Moltó reunió a estas personas que no tienen casa para dormir (los 'sin techo') pero que intentan hacerlo cada noche bajo algunos asientos de la T4 en Barajas (Madrid), con niños de entre 6 a 7 años que lo tienen todo. Bien, todo: comen, van al colegio y duermen en pisos con sus padres. Nada más. Y nada menos. El diálogo y las caras de los peques que no daban crédito a esa situación fueron de las que no se olvidan.

Conseguí el teléfono de Moltó porque deseaba saber la génesis de todo. Y porque soy de los que prefiere informarse antes de opinar. La cosa es que un día vio a un 'sin techo' y pensó "podría ser yo".

Para llegar a emitir esos cinco minutos de reportaje, llámenlo 'experimento', Moltó encontró un libro de un tal Ángel Custodio, empresario de éxito que lo perdió todo: trabajo, pareja, y acumuló deudas, etc... y que había vivido un año en el portal de un Burger King en Madrid.

El resto de quienes aparecen en el video, como Camilo o Bernardita, los localizó en colas del Banco de alimentos. Siguen durmiendo en el suelo de la T4, porque allí tienen calefacción, baño y la policía está cerca.

Para mí, ésta de Moltó es una gran idea llevada a la televisión, pero también lo sería a una radio, o a un periódico. Era un reportaje. Sólo recordaré los estupendos trabajos de una realidad social y diaria, los de Elisenda Colell, Jordi Otix, Manu Mitru, Patricio Ortiz y Gabriel Ubieto aquí en EL PERIÓDICO acerca de las condiciones en las que trabajaban algunos inmigrantes para las obras del Camp Nou. Era un reportaje, aunque alguna mente cerrada pensó que se trataba de una maniobra para hacer daño al club...

Hay quien señala que el objetivo de 'El hormiguero' era ganar espectadores. Desde luego, es lo que intenta y consigue desde hace 19 años y sigue en ello.

Si lo hubiera emitido Broncano en 'La revuelta' alguien hablaría de "orgullo de la televisión pública". Cierto. Pero no lo hizo. Y a ver: que la televisión privada también tiene orgullo, no me fastidies.