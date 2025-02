Los discursos de los Goya

El tiempo en verbalizar tras el premio es menor año tras año, aunque fue acertada la fórmula de la organización de los Goya 2025 en subir la música de fondo e ir apagando el discurso del premiado para evitar que se prolongue. Solución poco original pero impecable, más allá de los experimentos con un extintor realizados en la Gala de los Gaudí.

La gala fue dirigida por Gestmusic, productora sinónimo de garantía y responsable de ese bonito 24% de share, aunque creo que había algún sistema mejor de traducción simultánea durante el discurso de Richard Gere que el asqueroso Chat GPT, cuyos defensores piensan que todo ha de ser fácil, automático y sin esfuerzo, aunque se obvian detalles más sencillos: ¿por qué no realizar una traducción en directo, con UNA PERSONA realizando este TRABAJO, como se ha hecho siempre, además de sumar algunos matices sobre la voz?

Vaya por delante que no debe resultar nada fácil realizar un discurso en un auditorio repleto de figuras y referentes de la cultura, que alzas la vista y resulta normal que te cagues patas abajo, pero para eso son actrices y actores. Pero hay detalles que llaman la atención.

No cabe duda que los premiados tienen todo el derecho del mundo a expresar lo que quieran tras recibir una estatuilla, aunque espero que alguien, algún día, en alguna edición goyesca, nos explique la receta de una sopa de ajo en lugar del recurrente "con la excusa de mi premio verbalizaré mi receta para solucionar el mundo".

De esa necesaria libertad de expresión de los galardonados uno acaba escuchando testimonios como el de C.Tangana: "A todo el mundo le podrían sacar tuits así", refiriéndose a la ausente Karla Sofía Gascón. A todo el mundo no, admirado artista, porque el odio que destiló a Catalunya y a sus indepes (que no estés de acuerdo no implica el insulto) y a colectivos de inmigrantes a mi me dio escalofríos.

Me reservo para el último párrafo la opinión que me genera la presencia de influencers en la Gala de estos preciados premios. Tan sólo formulo una pregunta: "¿porqué se gasta parte de su presupuesto la Academia del cine Español en invitar a personajes que no saben redactar ni una frase con el orden de sujeto, verbo y predicado? ¿Qué pintan Chiara Ferragni o Laura Escanes? Aunque la pregunta procedente es quién piensa que invitarlas sea una buena idea, quién lo firma, y cuál es el retorno.