¿Quién es Montoya?: el protagonista viral de 'La isla de las tentaciones' que pasó por el 'Chiringuito de Jugones' y fue político

Por José Carlos seguramente pase desapercibido. Pero su apellido se ha convertido inconfundible en cuestión de semanas, y no solo en España. José Carlos Montoya es, indudablemente, la gran estrella de la octava edición de 'La isla de las tentaciones', que está batiendo récords de audiencia.

"Montoya, por favor", es ya una frase reconocida alrededor del mundo. Esa frase es con la que Sandra Barneda intentaba, sin éxito, que Montoya no perdiera los estribos cuando veía las imágenes de su pareja Anita siéndole infiel con Manuel, un veterano tentador del programa.

"¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita", gritaba Montoya mientras se decidía a romper las normas e ir corriendo por la playa hasta llegar a la Villa de las chicas. "¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!", repetía una y otra vez, desesperado y dramático.

El vídeo no pasó desapercibido por la comunidad británica, pues una cuenta con más de 2 millones de seguidores (@PopCulture2000s) compartió el vídeo sin esconder su fascinación por lo que estaba viendo. "Esto es cine... Montoya, la tensión... no necesitas hablar español para entenderlo, es increíble", decía. El vídeo acumula ya 190 millones de visualizaciones, una cifra astronómica, y 400.000 'me gusta'. Tanto se viralizó que clubes e instituciones del mundo del fútbol y el deporte se sumaron al fenómeno viral, haciendo montajes y 'memes' con la frase "Montoya, por favor" acompañado de jugadas o acciones de sus deportistas.

¿Quién es Montoya?

De la noche a la mañana, Montoya se ha convertido en un fenómeno viral. Pero, ¿quién es Montoya?

Nacido en Utrera, este sevillano conoció a su pareja Anita en el 'reality show' de aventuras 'El Conquistador', de RTVE. Eso fue en 2023, aunque la televisión siempre le ha atraído y ya había pasado por otros programas con anterioridad. Buscó el amor en un programa británico, 'The Language of Love', donde tenía que intentar conquistar a una chica inglesa a pesar de las barreras lingüísticas, aunque no hubo suerte.

Poco antes, también probó suerte en un clásico de los programas de citas, el icónico 'Mujeres y hombres y viceversa' presentado por Emma García. Allí intentó conquistar a la tronista Carmen Saavedra, aunque no terminó de cuajar.

Aparición en el 'Chiringuito'

La música ha sido su pasión desde siempre, compaginando un trabajo como conserje de hotel con actuaciones en bares y tablaos flamencos. 'El romántico de la rumba', cómo se hace llamar, se puso 'DMontoya' de nombre artístico, participando con sus canciones en programas de Canal Sur y haciendo una aparición en 'El chiringuito de jugones', que en redes rápidamente se apresuraron a rescatar.

Fue en 2019, interpretando la canción 'Vaya Tela con Manuela'. Casualidades de la vida, su pareja Anita le fue infiel con Manuel, un veterano tentador de 'La isla'.

El sevillano, que también ha jugado a fútbol (llegó a Primera Andaluza), hizo una breve incursión en la política. Montoya se presentó a las elecciones municipales como integrante del partido político Utrera+ en el quinto lugar de la lista.