Una mujer la lía en First Dates al criticar el físico de su cita: "Eres muy gordo para mí"

First Dates nunca defrauda. El programa de televisión que junta a dos desconocidos a cenar en un restaurante para conocerse y decidir si tienen una segunda cita en un futuro se ha convertido en todo un fenómeno en España. Carlos Sobera es el presentador encargado de que los invitados se sientan en todo momento a gusto durante un encuentro que ven miles de personas en la pequeña pantalla a diario.

El programa de citas a ciegas da voz a todos los colectivos y edades. Hasta el restaurante más famoso de la televisión se desplazan jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, adultos sin suerte en el amor hasta el momento y también mayores que buscan alguien que les acompañe en sus últimos años de vida.

En First Dates también se viven situaciones de tensión. Alguno de los dos invitados no le gusta la elección que ha hecho el programa y muestra su enfado criticando constantemente a su cita durante la cena. Esta escena, bastante habitual, se repitió hace varias semanas entre la zaragozana de adopción Merys y Nacho. Desde el primer momento se sabía que la cita no iba a ir bien y así fue.

"No me gusta gordo"

Nada más ver como su cita entraba por la puerta del restaurante más famoso de la televisión, la empresaria de origen venezolano comenzó a atacar a Nacho. "¡Madre mía! ¿Qué me trajeron, un butano? No me gusta gordo. A Carlos Sobera le voy a dar una paliza". El hombre, que llegaba tras haber fracasado ya en su primera visita a First Dates, se dio cuenta que iba a perder el tiempo durante el programa. "He estado en muchas guerras, he perdido muchas batallas, pero es que esta está perdida ya", afirmó frente a las cámaras.

El físico de Nacho fue durante toda la velada el centro de las críticas de Merys, que le fue dejando caer que tenía sobrepeso. "Tampoco hay que comer mucho, que uno se pone gordo", repitió varias veces mientras los dos comensales se encontraban sentados en la mesa.

Después de no haber podido ni saborear a gusto la comida, los dos se volvieron a encontrar frente a las cámaras para tomar la decisión final de si se volvían a ver o no. "Por la cara que ha puesto al verme, no le ha faltado mucho para irse", afirmaba Nacho antes de escuchar como Merys volvía a meterse con su físico.

"No tendría una segunda cita con Nacho porque no me gusta, no es mi tipo… mi tipo es una persona más delgada, flaco, más esbelto, más alto… nada, es muy gordo para mí", afirmaba la vecina de Zaragoza. Nacho, harto de sus críticas, explotó. "Has hecho un juicio de valor, y no estoy de acuerdo. Puedo tener algún kilo de más, pero eso no tiene que ver nada. Los enfoques en la vida hay que hacerlos de otra manera muy diferente, no hay que entrar en el tema estético… porque, además, los dos estamos de muy buen ver y aquí he terminado", concluyó.