Sonsoles Ónega reacciona a las pistas sobre el caso de Anabel Pantoja: "Aquí se cambia la justicia..."

Tanto Anabel Pantojacomo David Rodríguez ya se han armado de valor y han dado sus primeras declaraciones a la prensa. La justicia está investigando a la pareja por un presunto caso de maltrato infantil hacia su hija Alma, que estuvo ingresada 18 días de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. El mismo informe de oficio del centro es el que ha encendido las alarmas, sin embargo, la pareja mantiene que es "un protocolo rutinario".

Ambos están pasando por los momentos más duros, seguramente, de su vida, por lo que se han mantenido alejados del foco mediático desde que la noticia salió a la luz. No ha sido hasta este miércoles, cuando la revista 'Semana' ha publicado un reportaje fotográfico de la familia paseando por la playa, en el que se ha podido ver el primer intento de volver a la normalidad.

Anabel Pantoja se ha mostrado preocupada, pero firme

Ambos ya han declarado ante el juez, acudiendo con defensas separadas, una estrategia habitual para evitar que los dos pierdan la custodia. La sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado firme pero con una preocupación y tristeza difícil de disimular: "Yo tengo que hacer vida porque llevo más de diez días sin salir. Creo que yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida", ha comenzado la madre de Alma.

David Rodríguez, indiferente ante los medios

El padre de la pequeña, en cambio, se ha mostrado mucho más relajado ante las cámaras, donde ha afirmado con normalidad que se muestra tranquilo, que está todo bien y que no se siente molestado por la prensa. Estas declaraciones de David Rodríguez no habrían gustado al entorno de Anabel Pantoja, ha comentado la periodista Lorena Vázquez en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Además, según la periodista, las declaraciones de David contrastan con la prudencia y seriedad con la que Anabel está manejando la situación.

La abogada Teresa Bueyes, por su parte, recordó en el mismo programa que el juzgado puede tener acceso a las imágenes de un centro comercial en apenas un día, lo cual sorprendió a la presentadora del espacio de Antena 3: "Aquí se cambia la justicia en 24 horas".