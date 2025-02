Las cosas extrañas de la tele.

Lo llamaremos "fenómenos extraños", "cosas que sólo pasan en televisión", o sencillamente "los vicios adquiridos". Y no piensen mal. O sí.

Pongo un simple ejemplo para empezar, pero hay tropocientos. Se trata del programa 'Late xou', que presenta el showman de moda, Marc Giró. ¿Dónde has estado en los últimos años, Marc? El programa empezó a emitirse en TVE Catalunya. Pasó a la versión nacional en La 2 y a menudo superaba algo más del 4% de cuota de pantalla. Visto el éxito del comunicador, la tendencia del programa y su positivo ruido en redes sociales, lo han pasado a La 1, donde parece que se instalará definitivamente, puesto que en tres emisiones ha superado un goloso 11% de 'share'. Un método heurístico en toda regla llamado 'prueba error' saldado finalmente con éxito.

Muchos se preguntarán: ¿Pero por qué un 4% en La 2 y un 11% en La 1, si el programa es el mismo, el presentador es el mismo, si se graba en el mismo plató y si no ha cambiado nada? Pues justamente eso pertenece a las cosas extrañas de la televisión. Yo no sabría explicarlo.

Lo mismo ocurre con las Campanadas de fin de año, emitidas conjuntamente por La 1 y La 2. De forma muy mayoritaria el pueblo se conecta a La 1. Parece como si los cuartos tuviesen más credibilidad... No lo creo. Porque después 'Cachitos' lo peta en audiencia. No lo sé. Alguien señalará que cambiar a La 2 se puede entender como realizar un acto de fe o un sacrificio... Tonterías. Cuando a las 12 de la noche quieres ver 'El chiringuito', tocas el botón del mando a distancia (o los dos botones, según donde tengas colocado Mega) y ves a Pedrerol, que lo peta, y no hay acto de fe ni sacrificio que valga.

Recuerdo que el celebrado '¿Quién sabe dónde?' se empezó a emitir en La 2. Lo presentaba Ernesto Sáenz de Buruaga y estuvo en la parrilla durante cuatro meses, desde marzo a junio de 1992. Pocos recuerdan esa etapa en la que pasó sin pena ni gloria. En septiembre de aquel año olímpico el programa emigró a La 1 bajo la batuta de Paco Lobatón y fue un cañonazo, con días cuyos registros superaban el 50% de share. Sí, el 50%.

Por cierto, ignoro si una de las voluntades de la dirección de la corporación radica en cambiar la marca del canal principal de TVE, pero ¡qué gran error se cometió en su día al cambiar la denominación de 'La Primera', una marca acojonante, por una tan fría como la de 'La 1'.