El desgaste mental de Jenni

Gracias a la web de El Periódico ayer lunes me zampé prácticamente entera la declaración de Jenni Hermoso, en el juicio contra Luis Rubiales por el acoso que éste y algunos de sus ayudantes realizaron PRESUNTAMENTE a la futbolista en agosto de 2023 durante y después de obtener el Mundial Femenino de fútbol. Una cosa: algún día, alguien, no sé, quizá la abogacía, ignoro quién, permitirá retirar el término 'presuntamente' ante cualquier hecho totalmente demostrado.

Para mi lo de ayer fue, periodísticamente hablando, un juicio bastante potente, que posiblemente haya perdido peso (que no importancia) con respecto a todo el ruido que se generó días después de aquellos hechos. Era tema de estado. Recuerdo que incluso la madre del ex Presidente realizó una huelga de hambre... aunque la huelga acabó durando dos días. Me sorprendió que ayer ningún canal de televisión no emitiera el juicio de forma completa. Canal no generalista, claro y es cierto que pasan más cosas durante el día a día y en el mundo.

Sobre el tema multimedia, conté un total de tres cámaras, comandadas en realización a través de un joystick. Un detalle para nada menor para concretar caras, gestos y alguna reacción muy definida, aunque entiendo que no estaban para éstos detalles.

Mientras escuchaba las preguntas de abogados, de Jenni, del juez, etc... un servidor pensaba... Este pleito te lo recoge cualquier cadena en los 90 y te monta un juicio paralelo que lo peta en audiencia, emitido en directo, cada noche, contando con un jurado popular formado por personajes de diferente pelaje, con cortes y diferentes declaraciones realizadas por la mañana, o por ejemplo y como vimos ayer, la fija mirada de Luis Rubiales hacia su abogada mientras interrogaba a Jenni... En aquel momento la cara del expresidente a dos palmos de su letrada no tenía precio... Pero sospecho que ese espectáculo que monté en mi cabeza, en 2025 aparecería alguna orden judicial diez minutos antes de empezar prohibiendo la emisión de ese espacio.

Y al final de todo, Jenny, a quien con el paso de los minutos su voz denotaba un notorio desgaste. Pongámonos en el lugar de la futbolista. Debió acabar hasta algo más que las narices para tener que marcharse a México. Y como le dijo el juez a un abogado de la acusación mientras le preguntaba: "dese prisa porque ya hace dos horas que tenemos a la chica aquí sentada".