Servidor estaba bastante cansadico por el hecho de que en los últimos años el renacido Festival de Benidorm, rebautizado como Benidorm Fest, acabase en escándalo público a las 24 horas siguientes. Recordarán lo que tuvo que aguantar Chanel al ganar el festival con un temazo, cuando las "redes sociales" preferían a Rigoberta Bandini. Y Chanel, en Eurovisión, lo petó.

Una paradoja bien curiosa que resume el amor y el odio de los eurofans, a quienes les encanta este festival porque aquí gozan de su gloria anual, aunque al minuto uno muestran su malestar sobre el certamen si el resultado final no coincide con sus gustos personales.

Como este año no había "voto demoscópico" había que buscar desorden y bullicio para, simplemente, generar polémica y ruido, aunque esté exento de base alguna. Porque ya me explicarán a qué viene "la gran polémica de la filtración en twitter del ensayo de Sonia y Selena en la primera semifinal". Pero... yo pregunto: ¿dónde está la gran polémica, que no la veo? ¿En que alguien con su teléfono móvil ha grabado 40 segundos del ensayo y lo ha publicado? Bueno, pues eso fue Trending Topic durante un día. Estas mierdas son intrínsecas al Benidorm Fest. Y todo por hacerse eco de lo que publica un eurofan cuyo currículum en organizar festivales o en pisar la redacción de una productora de televisión es similar al que puede tener un ñu.

Prefiero tocar temas profesionales y aislarme de sandeces. Miren: la dirección del festival corrió a cargo de Jordi Rosell y la realización a cargo de Mercè Llorens. Todo un acierto a la par de Rtve y de Boomerang Tv, coproductora del show. No puede ponerse en mejores manos la responsabilidad del evento. Jordi cuenta por exitazos sus participaciones en programas y Mercè es una profesional excelentemente valorada por su trabajo en TVE Sant Cugat.

Una reflexión personal sobre la artista y el tema: personalmente Melody, la única cantante con sabor a crema catalana, me parece una curranta del oficio y se merece lo mejor: han pasado 24 años desde que, con tan sólo 11, vapuleó todos los registros con "El baile del gorila". Ahora, con 34, ha vuelto al mapa profesional y ha conseguido la máxima confianza del voto popular. Es muy difícil petarlo, desaparecer, y volver al mapa. En cuanto a la canción... me parece un truñaco que difícilmente superará el antepenúltimo lugar en la final de Basilea en mayo.

Foto: Melody, ganadora del Benidorm Fest.