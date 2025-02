Aixa Villagrán: "No estamos tan acostumbrados a 'thrillers' de mujeres"

Aunque en 'La chica de nieve: El juego del alma', la segunda temporada de la serie de Netflix basada en las novelas de Javier Castillo, son los periodistas a los que encarnan Milena Smit y Miki Esparbé quienes llevan el peso de la trama, la investigación del secuestro y asesinato de dos chicas corre a cargo de dos policías. Son Belén Millán (Aixa Villagrán) y Chaparro (Marco Cáceres), unos inspectores acostumbrados a moverse en los bajos fondos de Málaga. La actriz sevillana aspira este sábado al Goya a mejor interpretación de reparto por 'La virgen roja'.

En los nuevos capítulos de 'La chica de nieve' la inspectora Millán vuelve a reencontrarse con Miren Rojo (Milena Smit) y su relación es incluso más tensa que en la primera temporada.

Aixa Villagrán: Me fascina su relación porque es tensa pero a la vez pasan muchas cosas sin contar. Millán no ha resuelto el caso de su violación, algo que le pesa y le duele, y también está el cabreo de que siempre se nos adelante y se tome la ley por su mano. Es una relación hostil pero hay como una mezcla entre algo maternal, que querer cuidarla, y de némesis.

Aparte de los actores más jóvenes, ustedes son los únicos intérpretes principales que muestran acento andaluz en la serie. ¿Era importante estando ambientada en Málaga?

Aixa Villagrán: Laura Alvea, una de las directoras, tenía muy claro que quería gente andaluza. Para nosotros es un regalo, porque hay algo que te conecta desde otro sitio cuando hablas con tu acento. Cuando haces un 'thriller' que está ambientado en la calle, en el barrio, en Málaga, que te dejen hablar con tu acento te lleva a conectar con otro tipo de verdad, y es como más orgánico.

Marco Cáceres: Para mí trabajar en andaluz me ha conectado mucho más con el personaje. Incluso cierro un poco más el acento para darle un poco más de color a Chaparro.

Porque además, usted, Marco, es de Málaga.

Marco Cáceres: Sí, nacido en Bilbao pero me fui a Málaga muy joven.

Aixa Villagrán: En realidad el oído siempre se nos ha educado de una manera un poco equivocada, porque en la vida no es eso. Cuando llegué a Madrid me dijeron que me tenía que quitar el acento andaluz para encarnar otros personajes, y me lo quitaba por defecto. Creo que poco a poco estamos consiguiendo que el tema de los acentos sea más inclusivo, y es muy necesario, porque la vida no es gente hablando con el mismo acento. Ojalá pudiéramos hablar en catalán con acento canario, andaluz, vamos, lo que refleja la realidad.

Aixa, su personaje en el libro en el que se basa 'La chica de nieve' era un hombre y decidieron cambiarle el sexo para la serie.

Aixa Villagrán: Era un hombre y no tiene un desarrollo de personaje en el libro. Me congratula que lo transformaran en mujer y que el peso de la primera temporada lo llevaban personajes femeninos. Me parece mucho más interesante, porque no estamos tan acostumbrados a ver 'thrillers' de mujeres.

¿Piensan que fue también una buena decisión cambiar la Nueva York del libro por la Málaga de la serie? Aunque lo primero que pienses al hablar de la ciudad andaluza sea su luz y en 'La chica de nieve' aparezca tan oscura.

Marco Cáceres: Málaga tiene esa cosa portuaria muy de 'thriller'.

Aixa Villagrán: Se puede respirar sordidez en algunos rincones. Además, es la ciudad de Javier Castillo [el escritor de las novelas en las que se basa la serie] y es una ciudad increíble para narrar un 'thriller' con el puerto, los barrios, las casas, los tejados, las persecuciones...

¿Consideran que esta segunda temporada es todavía más oscura?

Marco Cáceres: Para mí sí. También engancha más porque tiene dos tramas y no te da tiempo ni a despistarte.

Aixa Villagrán: Es más macabra, más sueca, más sobria, no hay miedo a las escenas largas... Es un 'thriller' más psicológico, no tan de giros.

Marco Cáceres: Yo la veo muy real, con mucha verdad, algo que me parece fundamental.

Marco Cáceres y Aixa Villagrán, en 'La chica de nieve: El juego del alma' / JULIO VERGNE / NETFLIX

¿Se leyeron los libros en los que se basa la serie?

Aixa Villagrán: Nos recomendaron no leerlos porque aunque sea la misma historia son dos formatos diferentes. Nuestros personajes en los libros eran casi inexistentes. El de Marco ni estaba escrito.

Marco Cáceres: Si me lo hubiera leído me podría haber condicionado. Me gustó que me dijeran desde un principio que no lo hiciese. Ahora tampoco lo he hecho porque a Chaparro ya le he dado forma yo.

Aixa Villagrán: Yo soy de documentarme y de trabajar mucho el personaje, pero en este caso, al no ser fiel al libro, creo que era mejor que nosotros voláramos por nuestro lado. Javi [Castillo] también delegó mucho y confió en el proyecto de Netflix. Eso es muy bonito por parte de un escritor.

Marco Cáceres: Nos documentamos de otra manera. Como policías nos hemos documentado muchísimo y tuvimos a un asesor de la policía de verdad.

La historia de 'La chica de nieve' es ficción, pero las desapariciones de jóvenes no están tan alejadas de la realidad, nos remiten a casos recientes.

Marco Cáceres: La realidad supera la ficción y me parece que las historias que cuenta pueden ser totalmente reales.

Aixa Villagrán: Recuerdo que para documentarme y para hacer de policía me tragué, muy a mi pesar porque no me apetecía nada, todos los documentales de Marta del Castillo, Rocío Waninkoff, las niñas de Alcàsser, y no das crédito.

Marco Cáceres: Dan literamente ganas de vomitar. Yo también vi todo eso para documentarme y por eso te digo que la realidad supera, tristemente, a la ficción.