Ines Hernand lidera las polémicas del Benidorm Fest y va a por la falange: "El voto nostálgico"

La cómica Inés Hernand, que presenta el Benidorm Fest junto a Ruth Lorenzo y Paula Vázquez, se ha mostrado en la televisión pública sin ningún tipo de filtros. En su cuarto año consecutivo al mando de la famosa ‘green room’ y las entrevistas breves con los artistas participantes, ha dejado varios detalles que no han pasado desapercibidos por la audiencia.

Aunque esta noche será la gran final, su protagonismo se evidenció ya en la rueda de prensa previa al certamen, al que acudió con un abrigo fabricado a partir de banderas de fútbol de la selección que no dejó a nadie indiferente. "Quiero resignificar un poco nuestros símbolos, que no sean solo de los perros del barrio de Salamanca. Pero, en un sentido literal, porque les llevan muy armados, con esos chalequitos de España y tal", sentenció.

Pero el guiño más aplaudido en redes sociales fue cuando habló en las semifinales del voto nostálgico y especificó "que no quiere decir a la Falange, sino con teléfono de concha". En este caso, se refería al voto de la manera clásica, con SMS y llamadas. Un comentario que muchos han destacado en la red social 'X'.

Sin embargo, no es la única referencia política y social que ha hecho la cómica. Durante la actuación de Henry Semler, que representa que actúa en el salón de una casa, Hernand no se cortó al decir que "ese pisito... 3.000 euros en Madrid". También, en la canción de DeTeresa, titulada LA Pena, dijo "La pena que me entra a mí cada vez que abro la app de la Sanidad Pública para pedir una cita".