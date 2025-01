¿Y si vuelve 'La clave'?

Imagino que bastantes de ustedes recordarán aquel programa debate, que se emitía los viernes en La 2, cuando su marca era "la segunda cadena", y es posible que hasta se apellidara el famoso "UHF", en primera instancia, y antes de pasar a Antena 3 en 1992. En aquel programa se trataba un tema, se presentaba a los contertulios, se incluía una película ilustrando el mismo, y finalizaba con un largo debate.

¿Que por qué lo pregunto? Porque en televisión hemos perdido el debate sano, y también el silencio, y conceder el uso de la palabra a quien no está de acuerdo con uno, mientras se busca sin motivo alguno la lágrima fácil... y además hay profesionales totalmente desquiciados por la búsqueda de todo lo que sea viral: unas lágrimas ("vean cómo se emociona nuestro invitado..."; un grito ("no se pierdan el grito de Antonia en la puerta de casa..."), o un insulto ("tremendos los insultos que recibe nuestro reportero cuando se acerca..."). A mi ésta búsqueda de todo lo presuntamente viral, que busca el choque, el asombro y no tiene sustancia alguna, me da asco.

Volvamos a 'La Clave'. Porque si el formato volviera debería llamara así. Ignoro si los derechos aún son de TVE o si los tiene Antena 3 de cuando José Luis Balbín se llevó el programa a la radio y a la televisión privada...

Eso sí: yo pondría la misma sintonía de inicio, aquella tan tenebrosa que parece que estés caminando por un cementerio... Lo veo. Y el eslogan sería el siguiente: "La clave: un debate en el que se escucha más de lo que se habla".

Sin duda, un programa de estas características genera prestigio al canal que lo emite y eleva su reputación. Y evidentemente, como sospecho que no arrasaría en audiencia, este formato únicamente lo puede emitir un canal público, dado que la prioridad no sería la audiencia, sino el respeto, la calidad de los contertulios y la reflexión que generaría en los espectadores.

Antes de empezar un servidor recuperaría algún programa de entonces, donde a menudo el humo del tabaco evitaba ver las propias caras de los tertulianos. ¡Dios mío, qué humareda! Jamás entendí cómo tosían tan poco... Y puestos a recuperar espacios, programas, y presentadores... me hago eco de las conversaciones entre rtve y Carlos Herrera para gestionar la vuelta del comunicador. Sería un gran fichaje, y RTVE todavía sería más pública y plural. ¡Ojalá!