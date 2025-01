Miki Núñez aborda su trastorno alimentario: "Cada vez que me veía sentía asco"

En Catalunya, seis de cada 10 adolescentes rechazan su cuerpo y, en algunos casos, eso les lleva a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Se calcula que hay unos 28.000 jóvenes que los padecen. El 90% son chicas, pero cada vez más hay más hombres. Como Miki Núñez, que desvela sus problemas con la comida en el documental de 3Cat 'Sempre (im)perfectes'.

"Mi relación con el espejo nunca será buena", reconoce el cantante y presentador de 'Eufòria' y 'Zenit'. "Cada vez que me veía, fuera donde fuera, sentía asco. Solo tenía palabras de rechazo hacia mí mismo: me insultaba, me decía cosas superfeas, que nadie me querría, que cómo quería ser actor o cantante si tenía ese cuerpo, que era un gordo, que por qué comía tanto...", relata en el documental de TV3, centrado en la presión estética y la lucha diaria contra nuestros cuerpos.

"Siempre he tenido problemas con la comida. Comía muy poco o no comía. Me hacía muchos enguinces, me mareaba, me desmayaba, y era porque no comía", recuerda entre lágrimas en el documental el también presentador de las campanadas de la tele catalana durante los últimos años.

"Si comía intentaba vomitar. Era constante ver si me había engordado o adelgazado. Nunca he pensado que me podría aceptar", añade Núñez, que confiesa que la presión por tener un cuerpo perfecto le llevaba a no bañarse en la playa o la piscina como el resto de sus amigos.

"Miras atrás y piensas: qué vergüenza haberte encontrado con un cuchillo intentando cortarte un trozo de tu propio cuerpo porque no te gusta", señala el cantante que representara a España en Eurovisión con 'La venda'.

No aceptación del cuerpo

"No he pensado nunca en quitarme la vida, pero sí en dejar de sufrir de cualquier manera", afirma el 'extriunfito', que añade: "Todos los problemas y ansiedades que he tenido en mi vida han estado relacionados con la no aceptación del cuerpo que tengo. Si lo hubiera explicado antes me habría ayudado a no tener los problemas que tengo ahora".

El suyo no es el único testimonio que recoge 'Sempre (im)perfectes' de alguien que ha sufrido un trastorno alimenticio. También incluye declaraciones del músico Toni Mejías, que apunta que "hemos llegado a una sociedad que prefiere una persona enferma que una persona gorda". Y añade: "Vivimos en un mundo en el que se hace mucho dinero de los inseguridades de los demás".

260.000 operaciones de cirugía estética

Porque detrás de toda esta presión para modificar nuestros cuerpos hay una industria que saca provecho de ello. El año pasado se realizaron 260.000 intervenciones de cirugía estética y la edad de los primeros retoques ha bajado hasta los 20 años.

La actriz Àngels Gonyalons, a sus 60 años, denuncia en el documental la presión por mantenerse joven que sufren las mujeres. "Los hombres envejecen y son atractivos y nosotras somos viejas, como si acabáramos cuando nos llega la menopausia". "No veo tantos anuncios para mantener la salud como de cremas antiedad. Y a mí me da más miedo perder la cabeza que la apariencia", destaca la intéprete.

Otros testimonios que hablan de la presión estética son la actriz y creadora de contenido Mara Jiménez, que aborda la gordofobia; la atleta paralímpica Desirée Vila, que se centra en el capacitismo; la estilista Adriana Boho, que denuncia el racismo estético, y la modelo Pino Montesdeoca, que combate el edadismo.