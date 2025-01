"Quiero dar una noticia que afecta al programa 'TardeAR' y prefiero contarla yo: vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena". Con estas palabras, la comunicadora Ana Rosa Quintana, tras su paso durante 18 meses en las tardes de la cadena de Fuencarral oficializaba su cambio de hora a partir del lunes 3 de febrero.

Se trata de un más que necesario volantazo en Mediaset para superar unas audiencias que no se corresponden con sus actuales expectativas. La decisión está tomada y tras un paso profesional a la hora del café, quien era la reina de las mañanas pasa a tomar varios cafés pero en horario matinal.

Cuando analizamos un programa conviene siempre conocer quién lo abriga, y AR estará precedida por Ana Terradillos con un debate político y le sucederá a las 13 horas Joaquín Prat con el espacio 'Vamos a ver'.

Ana Rosa pasa a las mañanas con... 69 años. Y aquí expreso, como ocurre en los Estados Unidos, mi más profunda admiración por comunicadores veteranos porque el cerebro está igual, o incluso mejor, pero la fuerza disminuye y el desgaste por la edad se nota. Sé de qué hablo.

Y con esto no apunto de ninguna manera que a partir de los 60 debas empezar a pasar la escoba, porque me estaría lanzando piedras contra mi propio tejado. Vale que los 69 de ahora son los nuevos 50. Pero créanme cuando destaco que este oficio desgasta, y mucho, y permanecer cuatro horas al día en directo, de lunes a viernes, erosiona de tal manera que hay que haber trabajado en ello para conocer bien de qué se habla.

Quienes hemos trabajado en horarios exclusivos de panaderos sabemos que el día dura poco, te vas a dormir a las 10 de la noche, la siesta es obligatoria, y los fines de semana también te despiertas a las cinco, porque el cuerpo es sabio. O sea, que no es sólo un cambio de hora, sino que es un cambio de rutina y un cambio de vida... a los 69, porque desde el lunes 3 de febrero a Ana Rosa le cambia su gestión del día a día.

No olvidemos algo que dijo la Quintana, que le honra y que un servidor comparte: "Si la cadena lo necesita, yo cambio el horario, y feliz, que a ver: no me voy a Tombuctú (Mali)". ¿Y la tarde? Porque parece que la tarde en Telecinco queda huérfana. Pues no: ahí estarán Verónica Dulanto y Frank Blanco, de quienes hablaré cuando empiecen su programa despertándose a una hora más humana...