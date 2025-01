Lorena Castell: "No trabajo en Catalunya porque no me llaman, pero me encantaría"

El nuevo equipo de 'CQC' cuenta en esta nueva etapa en Telecinco (los domingos, a las 22.00 horas) con unas cuantas féminas entre sus reporteras. También en el plató del programa, donde Lorena Castell (Barcelona, 1981) se sienta junto a Santi Millán y Pablo González Batista para repasar, con mucho humor, la actualidad. "Por fin tenemos programas en los que las mujeres podemos ser nosotras mismas", reivindica la también ganadora de 'Masterchef celebrity 7'.

Su compañero Pablo ya dijo en el primer programa que todo vuelve: 'Gran hermano', la extrema derecha... y 'CQC'. ¿Había un buen caldo de cultivo para este regreso?

Yo creo que es un buen momento porque se necesita un magacín como este que toque todos los palos, no solo la política, que era el recuerdo que tenía todo el mundo. Había una ausencia de reporteros últimamente.

En esta nueva etapa hay una gran presencia femenina. Las mujeres siempre han estado en la televisión, pero hace poco la docuserie 'Yo fui florero' recordaba, por ejemplo, el poco peso que tenían décadas atrás. ¿Por fin tienen el lugar que se merecen?

Sí, ahora podemos decir que las mujeres tenemos programas en los que podemos ser nosotras mismas, y no solo una mujer vestida que dice lo que le dicen que tiene que decir. Creo que las personalidades están muy bien elegidas y somos nosotras con nuestros nombres y apellidos. No hace falta que seamos un personaje, que es algo que he defendido mucho en televisión. Ha habido muchos programas en los que te han puesto una ropa que no te representa y era como estar disfrazada. Afortudamente hace muchos años que yo ya puedo decir que soy yo misma.

Aunque en 'CQC' tenga que llevar traje.

Yo soy mucho de americanas, así que es un estilo con el que me siento identificada.

En el programa también han hecho broma con que todo el mundo va a decir que el 'CQC' bueno era el de Wyoming. ¿Es dura la comparativa?

La gente debería analizar en qué tiempos estamos antes de hacer esa crítica. Hace 17 años no había 'youtubers'. Ahora mismo puedes tener cualquier tipo de información a un 'click' y tienes 50 versiones, muchas de ellas conspiraciones. ¿Y qué pretende este programa? Darle un toque de humor a todo esto de lo que tú te vas enterando a través de las redes o de los diarios, echarle un poco de ironía y cinismo.

¿También es duro competir contra Jordi Évole?

Yo no creo que sea una competición, sino otra opción. Se debería acabar ya esa guerra. Lo que deberíamos hacer es convivir, no competir. Cuanta más oferta de calidad haya en televisión, mejor. También es mejor competir, si quieres usar ese verbo, con algo interesante, así que es una suma para todos.

Es muy camaleónica. Presenta, canta, baila, actúa, cocina, tatúa... ¿Qué se le da mejor?

Llevo ya 20 años en televisión, mi carrera ha sido muy progresiva y estoy muy contenta de que me haya llegado un programa como 'CQC'. Por orden, sería como tengo en Instagram: madre, presentadora, binguera y deportista. Si lo piensas, es todo el mismo hilo conductor. Al final, lo que me hace feliz es el contacto con el público. Hacer tele es crear una relación de comunicación con la gente contándole las cosas a mi manera, sin ser un florero. Y eso es también lo que hago en mi espectáculo del bingo para señoras. Al final es todo lo mismo. Menos lo de cocinar, que no me va tanto...

¿Cómo que menos lo de cocinar? ¡Si ganó 'Masterchef celebrity'!

Gané porque soy una persona muy trabajadora y competitiva, y si me pones a hacer algo quiero dar lo mejor de mí. La cocina se me da muy bien pero requiere mucha paciencia, dedicación y, sobre todo, tiempo. Y yo prefiero dedicarle ese tiempo a otras cosas que me llenan y me relajan más. A mí no me relaja estar esperando a que se haga el caldo, sino cantar delante del espejo, hacer monólogos, escribir...

Hace años participó en la selección española para Eurovisión, cuando se clasificó Chikilicuatre. La semana que viene es el Benidorm Fest. Mójese.

Desde que tengo el espectáculo de bingo tengo mucha conexión con todos los bailarines. Creo que no tienen el reconocimiento que deberían. Pero no te puedo decir un favorito porque tengo a bailarinas divididas en diferentes propuestas del Benidorm Fest. Lo que sí que creo que hay es una presencia femenina con mucho talento. Y propuestas escénicas para flipar.

Usted es catalana pero se ha prodigado poco en TV3. ¿No le gustaría hacer algo en catalán?

Cuando empecé hice un programa en TV3 que se llamaba 'No n'hi ha prou' que fue como el sucesor de 'Sputnik'. Ahí entrevisté a Bon Jovi, Mariah Carey, Franz Ferdinand, Craig David, a todos los músicos del panorama español, estuve en todos los premios de la MTV... Fueron tres años y luego pasé dos en Teletaxi y me vine a Madrid. Hace un par de años me llamaron para una cosa en TV3, pero coincidió con 'Masterchef' y no lo hice y ya no me han vuelto a decir nada. Así que no es porque yo no haya querido, porque me encanta hablar en catalán. Pero no me llaman.

Eva Soriano, que fichó por 3Cat para presentar 'Atrapats', decía que parecía que no la veían como catalanoparlante...

A mí me mandaban hojas de corrección lingüística porque había dicho una e abierta en vez de cerrada. Si nos vamos a poner así, vale, mi familia es de fuera, como la mayoría de gente que vive en Barcelona. Soy charnega. Pero tengo muchos amigos con los que todavía hablo catalán. No me han ofrecido nada en Catalunya, pero estaría encantada.