Lolita Flores habla de su relación con Paquirri: "Me dejó por teléfono. Me dijo que estaba saliendo con Isabel Pantoja"

Lolita Flores ha protagonizado este domingo una de sus entrevistas más profundas junto a Jordi Évole en su programa de La Sexta 'Lo de Évole'. La hija de Lola Flores y Antonio González ‘El Pescaílla’ ha hablado de sus relaciones amorosas pasadas, de sus vivencias, de adicciones y de lo que ha significado en su vida pertener a una de las familias más mediáticas del país.

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Évole ha preguntado: "¿Te pudiste despedir bien de tu madre?". "No", responde ella con tristeza. "No pude, porque la tuve que compartir con España entera", ha lamentado la actriz, que se encuentra en cartelera en Barcelona con la obra de teatro 'Poncia' en el teatro Goya.

Lolita tambén ha hablado de su progenitor: "Mi padre tiene una historia brutal. Estoy loca por hacerle un documental". También del fallecimiento de su hermano: "Yo no sabía que se quería tanto a un hermano. Es una continuación tuya, de tu ADN [...] A lo mejor no hice lo suficiente, lo que tenía que haber hecho". Y se ha emocionado al hablar de su hermana: "Es una 'monstrua', como dice ella".

Uno de los momentos más complicados de su vida fue cuando atravesó problemas económicos: "He pedido créditos, le he pedido a amigos, he empeñado muchas cosas... no llegaba a fin de mes. En esta profesión hay meses que trabajas mucho y otros que no trabajas". También cuando se enfrentó a sus adcciones: "Hay muchos camerinos rotos en España por patadas mías, puñetazos en la pared y espejos rotos. Bebía, tomaba coca".

Su historia con Paquirri

Durante la entrevista, la madre de Elena Furiase ha desvelado la conversación que mantuvo con Carmen Ordóñez acerca de Paquirri, exmarido de su amiga, cuando comenzaron una relación. "Fue complicado. Ella ya estaba separada de Paco, la llamé y le dije, 'Carmen, me ha pasado esto'. Me dijo, 'no me importa. Ojalá algún día te cases con él para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos", ha detallado Lolita.

La artista también ha desvelado cómo fue finalmente su ruptura con el torero: "Me deja por teléfono. Me dijo, 'quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja'. Le dije, 'te vas a tener que casar con ella'. 'Eso ya lo veremos', me respondió". “Entiendo que Isabel se enamorara perdidamente de Paco. Cuando ella lo conoció en el hotel, yo estaba en la habitación de arriba”, ha explicado.

Vida amorosa

Ahora la intérprete asegura que se ha vuelto "muy desconfiada" en sus relaciones sentimentales. "Al ser Lolita Flores no sé muchas veces si vienen por mí o si porque realmente les gusto como mujer. Y eso es jodido", reconoce la artista.

Además, la integrante del clan Flores se ha abierto sobre su sexualidad: "El sexo... Bueno, ahora mismo no tengo, porque no tengo ni pareja ni amante. Todavía soy una mujer, y me gusta hacer el sexo. Soy activa [...] No me hace falta tener un amante, o tener que hacer el amor. No me gusta ir a follar por follar". Lolita ha asegurado que "no tendría una relación abierta", pero que podría perdonar una infedelidad porque "las tentaciones están ahí".