Netflix: ¿Una oveja descarriada?

Están felices los accionistas de Netflix porque comprueban que la compañía es un tren que pese a ser de alta velocidad para en todas las estaciones, y en cada una se suman miles de suscriptores. Poco a poco se añaden miles y miles de abonados y la burbuja se infla sin freno alguno.

Tras anunciar una subida de precios a mediados de octubre, ahora se viene la siguiente; de momento, sólo para Estados Unidos y Portugal. Debe ser casualidad lo del país vecino, pero ya verán cómo en breve nos llegará la subida.

En Netflix la justifican porque "mientras seguimos invirtiendo en programación y ofreciendo más valor a nuestros abonados, les pediremos más dinero para poder reinvertir y mejorar la plataforma". A ver si puedo seguir escribiendo que me está entrando la risa.

Es decir, que la propia compañía decide subir la calidad del producto (o al menos es lo que comunica), pero que lo pague el cliente. Porque lo de "subir la calidad" lo expresa la propia Netflix. Dan por hecho algo que transmiten, aunque el usuario no lo perciba. Deben pensar: "Total, por un eurillo más... se irán cuatro gatos"

Exactamente la misma propuesta podría poner un servidor a mis jefes de EL PERIÓDICO avisando así: "Una cosa, que me he cambiado el teclado del ordenador por uno que funciona más suave; el micrófono que tenía hasta ahora también lo he sustituido por otro y los pódcast de los sábados los grabaré con el nuevo: espero que notéis la diferencia (¿?) Y además me he comprado un foco nuevo para que la versión en video de este artículo en papel tenga calidad premium. La factura del próximo mes la implementaré (esta palabra está muy de moda y queda guay) al valor que considero que se ajusta a estas mejoras. Saludos". Creo que en el capítulo siguiente me llamaría el director, Albert Sáez y con la tranquilidad que le caracteriza, me diría: "¿Podemos hablar?".

Cada día soporto menos cuando una compañía -cualquiera, la que sea- comunica su último balance: "Netflix exhibe músculo financiero y gana un 35% en bla, bla, bla". Me pregunto ¿qué se pretende comunicar con un mensaje así? ¿Señalar a otras compañías del ramo avisando lo bien que lo hago? ¿Qué prueba tiene el de que todo lo que se comunica es cierto? Y si es así, ¿un mensaje semejante no debería ir acompañado de una rebaja de la cuota al abonado que mantiene la plataforma? Disculpen, pero no lo entiendo.