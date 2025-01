Carles Porta y 'Crims' siguen imparables en TV3: “Me descoloca el fenómeno, hay gente que tiembla al verme”

El fenómeno ‘Crims’ no tiene límite. Hasta 450 fans del programa -entre las más de 4.000 peticiones que ha recibido TV3- se han reunido este viernes en el cine Phenomena para participar en un coloquio junto a Carles Porta (Vilasana, 1963), presentador del fenómeno del ‘true crime’ del momento, disfrutar de tres de sus episodios favoritos ya emitidos y ver en primicia el estreno de la nueva temporada, que llegará a TV3 este lunes. Los más afortunados, como si se tratara de Taylor Swift en pleno ‘meet and greet’ con sus fans más fieles, han podido incluso disfrutar de unos minutos a solas con el periodista y hasta tomarse una foto con él. “Me encuentro con gente que tiembla al verme”, declara Porta, sorprendido todavía por el fenómeno que se genera alrededor de él, antes de comenzar el maratón del programa junto a sus seguidores.

“Soy una persona normal y estas cosas intento gestionarlas lo mejor posible, pero todavía se me escapan. Me descoloca el ‘fenómeno Carles Porta’. A veces lo miro y pienso, ‘¿y este tío quién es?’”, apunta el comunicador catalán. “No es algo que yo pido ni fomento. En realidad tengo tendencia a salir y hablar poco. Primero, porque no creo que tenga mucho que decir. Segundo, porque yo hablo a través de los programas que hacemos”, argumenta el líder de la crónica negra, que asegura, entre bromas, que él prefiere mantener un perfil bajo y ha dejado de salir de casa para que dejen de repetirle por la calle su famosa frase "posem llum a la foscor".

Rigor y respeto

A lo largo de estos años, Porta ha decidido mantenerse al margen de análisis, juicios, calificaciones y estadísticas de dónde, cómo y por qué se mata más o menos. Sin embargo, el presentador ha descubierto “la enorme diversidad humana que existe”. “Cada crimen es un mundo completamente distinto con sus circunstancias”, asegura.

Carles Porta presenta la nueva temporada de 'Crims' junto a sus seguidores en el cine Phenomena Experience / 3CAT

El programa sigue manteniendo el “rigor y respeto”. “Buscamos que las víctimas del crimen no se sientan agredidas y menospreciadas. Me preocupa que este respeto se note en todos los sentidos”, reclama Porta, que se aleja de las acusaciones de “morbo” hacia los contenidos de ‘true crime’, tan en auge en los últimos tiempos. “Es evidente que partimos de un muerto y de un crimen. El punto de partida puede ser morboso o puede ser informativo. Cada uno pone su morbómetro allá donde quiere”, analiza el presentador. “A partir de ahí, si no fuéramos rigurosos y elegantes a la hora de contarlo, no tendríamos una audiencia tan transversal, sino que tendríamos la misma que tienen todos estos programas que son estrictamente de sangre, que es de nichos más pequeños”, añade.

El auge del ‘true crime’

La burbuja del ‘true crime’ sigue creciendo -y no parece que vaya a explotar- cada vez con más pódcasts, programas y documentales que analizan casos de cierta repercusión mediática. “Hay muchos productos que aparentemente dicen que son ‘true crime’ y para mí son otra cosa, como reportajes o ‘shows’, pero no tienen una acción narrativa clara y buscada. Hay muchos productos flojos”, critica Porta, que se declara consumidor del formato. “Me gusta ver todo lo que se publica para aprender, pero hay muchas veces que no paso de medio capítulo”, asegura. Es por eso que el periodista distingue entre el éxito del género ‘true crime’ y el éxito concreto de ‘Crims’. “Puede haber una saturación mediática, pero a mí no paran de pedirme más capítulos de radio y de tele”, analiza.

“Nosotros tardamos dos años en hacer un capítulo y el público lo consume en una hora. Podríamos estar haciendo mucho y la gente lo consumiría cada día y no se cansaría. ¿Pero sabes quién se cansa? Los Mossos y mi equipo”, puntualiza Porta. El comunicador también quiere que la gente entienda todo el trabajo que hay detrás de cada episodio. “La calidad no puede multiplicarse. Nosotros ya hemos hecho algo muy difícil, que es industrializar un proceso de hacer un documental de altísima calidad. Hemos alcanzado unos niveles muy difíciles y es complicado encontrar otros productos así. Por eso todo el mundo nos copia”, reivindica el leridano.

Carles Porta presenta la nueva temporada de 'Crims' junto a sus seguidores en el cine Phenomena Experience / 3CAT

Nueva temporada

Tras cuatro temporadas, el público se ha vuelto “muy exigente”, aunque la nueva entrega, de ocho nuevos episodios, mantiene “la misma intensidad y la fuerza narrativa de siempre” y añade la “narrativa cinematográfica”. “Es muy difícil llevar cinco temporadas y tienes miedo a estancarte”, explica Porta. Los nuevos episodios contarán con más testimonios de víctimas que nunca y se emitirá un capítulo, titulado Power Girls, en el que las víctimas hablarán a cara descubierta sobre un caso de violencia sexual en Barcelona.

Cada episodio de ‘Crims’ tiene una media de 800.000 espectadores y más de 3,5 millones de personas -lo que correspondería a casi la mitad de la población catalana- han visto en algún momento algún capítulo del programa.