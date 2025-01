Tras la polémica por su sueldo, vuelve Inés Hernand al 'Benidorm Fest': "Que se pongan a trabajar en lo que importa..."

Inés Hernand vuelve a presentar el 'Benidorm Fest' junto a Ruth Lorenzo y Paula Vázquez después de la polémica del año 2023, en la que Hernand se quejó de una gran diferencia entre los sueldos de los tres presentadores del programa.

Con la de este 2025 ya son cuatro las ediciones a las que la ganadora de 'Masterchef Celebrity' ha estado vinculada, y vuelve más fuerte y más natural que nunca, tal y como ha declarado en su presentación como conductora del certamen: "Quiero vivir la experiencia de una forma más natural, y hacérselo llegar al público así".

Cuestión de dinero

Hernand ya está acostumbrada a verse envuelta en distintas polémicas, y eso le ha ayudado a entender que "todo el rato puedes ser sujeto de críticas" y que no debes dejar de hacer cosas por ello. Esta es la razón por la que ha decidido volver al 'Benidorm Fest' sin ningún miedo a posibles repercusiones o a verse inmersa en otras situaciones controvertidas: "No vivo con miedo porque no he hecho nada malo por defender las cosas que defiendo, que principalmente son los derechos humanos y cosas en las que creo y manifiesto de forma natural".

En el año 2023, la presentadora no dudó en manifestar su desacuerdo por la diferencia salarial, pero este año ha alegado que su compensación económica sí que es justa. Ante este comentario declara: "Que ser de izquierdas tampoco nos quite el querer ganar moneda en el juego del capitalismo. No hay que tener miedo a cobrar dinero".

Conversaciones políticas

Por otro lado, se le preguntó a Hernand su opinión sobre formar parte de conversaciones entre políticos, haciendo referencia a la polémica de la presentadora en los Goya, que acabó tratándose en el Congreso. Ante esto, la ganadora de 'Masterchef Celebrity' ha mantenido una postura firme: "Pienso que hagan el favor de ponerse a trabajar en lo que tienen que trabajar. Desde aprobar unos Presupuestos Generales del Estado hasta una agenda que contemple cuestiones climáticas, la igualdad entre hombres y mujeres, los delitos de odio... Que se pongan a trabajar en lo que importa y me dejen decir tonterías a gusto".