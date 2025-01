'La isla de las tentaciones 8' recibe dos nuevas parejas, lo que confirma el final de otra polémica relación

'La isla de las tentaciones' es una experiencia intensa para aquellas parejas que deciden enfrentar los miedos de la tentación. Llantos, gritos, infidelidades y desesperación han envuelto todas las ediciones del programa. Y esta última no parece que sea distinta.

En el segundo capítulo de esta temporada, una de las parejas ya abandonó la villa y, en este tercer programa, se ha desvelado que habrá otros concursantes que pondrán rumbo a España, siguiendo los pasos de Fran y Ana.

Una hoguera intensa

En la última hoguera de las chicas, todas las imágenes vistas fueron difíciles para las jóvenes, pero una lo pasó peor que las demás, hasta el punto de pedir abandonar el programa. Se trata de Alba, que cuando vio las imágenes de Gerard perdió los papeles. Esto, unido al inicio complicado que tuvo la pareja en la isla, ha hecho estallar a la concursante.

"No quiero continuar mi relación con él. Los bailes y los juegos me dan igual, pero todo el rato 'me gustas, me gustas'... Pues si te gusta, qué haces teniendo novia. Pensaba que tendría una tentación, pero nunca pensé que le gustaría una chica de verdad", comentaba Alba tras ver una parte de las imágenes.

Al poco tiempo, la joven le pidió a Sandra Barneda una hoguera de confrontación para poder abandonar el programa: "Yo no pinto nada aquí. Quiero una hoguera de confrontación con él. No necesito ver más. Necesito explicaciones. Mi relación se acaba aquí".

Las sustituciones

Ante la próxima marcha de Alba y Gerard, dos nuevas parejas van a poner rumbo a 'La isla de las tentaciones' para comprobar si ellos sí que pueden superar la experiencia.

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez son los nuevos fichajes del programa. Él fue concursante de 'Falso amor', un reality de Netflix, y ella fue finalista de Miss Intercontinental Sevilla 2023. Ambos están dispuestos a afrontar la tentación y dar mucho de que hablar.

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez / 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Por otro lado, la segunda pareja que se va a incorporar es la formada por Álvaro Rubio y Alba García, unos concursantes que fueron filtrados por error por el mismo programa de Telecinco. Rubio fue concursante del reality 'Baila conmigo', en el que generó alguna polémica, mientras que ella no es tan conocida. Sin embargo, y pese a no tener experiencia previa en la pequeña pantalla, García tiene una cuenta en Tiktok con más de 30.000 seguidores.

Álvaro Rubio y Alba García / 'La isla de las tentaciones' / Mediaset

Ambas parejas se unirán en los próximos capítulos a Bayan y Eros, a Andrea y Joel, y a Anita y Montoya para iniciar su experiencia en 'La isla de las tentaciones'.