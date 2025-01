Un respeto a la historia

Me molesta profundamente recibir la expresión "abuelo cebolleta" cuando menciono algún tema meritorio del pasado, pero sin intención alguna de volver (básicamente porque es imposible y no quiero) sino como homenaje, como respeto a algo que hicieron con menos medios, nuestros predecesores. Por ejemplo, series de televisión. Las series de ahora, son buenas, sí. Pero... ¿series del pasado? Superen algunas de estas:

Las cercanas pueden ser 'La barraca', 'Cañas y barro', 'Crónicas de un pueblo', 'Curro Jiménez', 'Verano azul', 'Brigada central', 'Anillos de oro', 'El ministerio del tiempo', 'Los gozos y las sombras', 'El pícaro', 'Anillos de oro', 'Tristeza de amor', 'Los camioneros', 'Este señor de negro', 'Manos a la obra', 'El internado', 'La saga de los Rius', 'Las Viudas', 'Chicas de hoy en día', 'Farmacia de guardia', 'Los ladrones van a la oficina', 'Lleno por favor', 'Truhanes', 'Canguros', 'Ay Señor señor', 'Makinavaja', 'Médico de familia', 'Los Serrano', 'Pepa y Pepe', 'La casa de los líos', 'Hospital central', 'Menudo es mi padre', 'Al salir de clase', 'Siete vidas', 'A las once en casa', 'Compañeros', 'Periodistas', 'El comisario', 'Los hombres de Paco', 'Farmacia de guardia'...

¿Las quieren guiris? 'El coche fantástico', 'Los ángeles de Charlie', 'Los Roper', 'Un hombre en casa', 'Starsky y Hutch', 'El increíble Hulk', 'Superagente 86', 'V', 'Raíces', 'Misión imposible', 'Yo Claudio', 'Sexo en Nueva York', 'Magnum', 'La familia Adams', 'Vacaciones en el mar', 'Urgencias', 'El equipo A', 'Hawai 5-0', 'Ironside', 'Bonanza', 'Kojak', 'La casa de la pradera', 'Benny Hill', 'Bill Cosby', 'Luz de luna', 'El príncipe de Bel Air', 'Friends', 'Miami Vice'...

O per aquí, a casa nostra, series no actuales, como 'Les Teresines', 'Tres estrelles', 'Estació d'enllaç', 'Poble nou', 'Doctor Caparrós medicina general', 'Oh Europa', 'Laberint d'ombres', 'Secrets de família', 'Plats bruts', 'Cites', 'Porca misèria', 'Jet lag', 'Polseres vermelles', 'Merlí', 'Ventdelplà', 'La Riera', 'El cor de la ciutat', 'Gent del barri', 'Temps de silenci', 'L'escurçó negre', 'Els joves', 'Mister Bean'...

¿Qué? ¿Muy mal no estuvo el pasado, no? Además añadan algún mérito que no es menor. Y es que los guiones, la base de cualquier serie, se escribían a máquina y no a ordenador, con lo que la creatividad siempre tenía que escribirse en orden.

Es decir, que más respeto al pasado, menos Abuelo Cebolleta, y menos hablar de batallitas a un servidor que ya pasa los 35 tacos y recuerda series históricas. Porque de aquellos polvos, tenemos estos lodos.