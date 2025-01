Ana Luiza, de 'La isla de las tentaciones', muestra sus operaciones y retoques estético

Ana Luiza ha sido el centro de atención estas últimas semanas después de su salida de 'La isla de las tentaciones'y su participación en el debate del mismo programa, en el que se descubrieron algunas infidelidades que ella y su pareja habían tenido.

Este fin de semana, la concursante ha colgado un vídeo en su canal de Mtmad respondiendo tanto al tema de las infidelidades como a muchas otras preguntas que le hicieron sus seguidores. Una de ellas ha sido las operaciones estéticas que se ha realizado.

Pocos retoques

Ana Luiza ha comentado que solo ha pasado una vez por quirófano, con 17 años, cuando decidió operarse los pechos. La concursante ha explicado que, desde muy jovencita, quería que fuesen más grandes y, dado que tenía algunos ahorros, decidió invertirlos en su primera operación estética: "Me lo hice cuando tenía 17 años, mi madre tuvo que venir a firmar conmigo", explica Luiza.

Por otro lado, la concursante ha admitido que va regularmente a ponerse ácido hialurónico en los labios: "Yo tengo los labios grandes y me ponen un vial al año que me llega, me es suficiente y me encanta". Aparte de estos dos retoques, niega que se haya hecho ninguna otra operación.

Ana Luiza ha explicado que está muy contenta con todos sus retoques y que no duda que lleve a cabo alguno más a medida que crezca: "En un futuro me lo voy a hacer porque no quiero tener arrugas, y no quiero tener marcas ni manchas en la piel".