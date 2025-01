No somos Hollywood, pero...

El cine catalán y en catalán celebró eufórico, con razón y argumentos basados en cifras de asistencia a las salas en 2024, su 17ª gala de los premios Gaudí. Y lo hizo con en el transcurso de una gala, dirigida por Daniel Anglès, que empezó y acabó con música. El arranque del show tuvo aires hollywoodienses, y lo firmó Paula Malia de forma espectacular con el tema 'Una peli a Mitjanit', todo un himno a la necesidad 'full time' de consumo de esta industria; y acabó con una divertida rumbita catalana, titulada 'Solucions i no problemes'.

Ignoro porqué 3cat anunció que la gala era presentada por Paula Malia y Marc Clotet, porque fueron quienes, reloj en mano, estuvieron menos tiempo en el escenario. La puesta en escena la completaron genialmente Pep Ambrós y Marta Torné.

Para acotar los discursos de los galardonados alguien pensó que, en lugar de bajar el sonido (algo muy recurrente) que un extra les lanzara polvos de un extintor la cosa tendría gracia. Pues ni una ni otra. Como idea fue regular y como resolución, un fracaso y poco creíble: ¿quién osaba lanzarle el polvo de un extintor a Emma Vilarasau, por ejemplo, por mucho que se extendiera?.

El discurso de Sola

No solo no funcionó, finalizando con un número final soso, largo y de difícil entendimiento, sino que se produjo una situación muy tensa, cuando apareció David Bassa, Director de Documentales de 3cat, que cuando llevaba siete segundos de discurso y vio aparecer el hombre del extintor se enfadó, y con razón: "Tío, que somos coproductores de la peli y somos la televisión pública nacional del país... un poco de respeto, también, no?" Estuvo impecable, con una guinda final: "somos la única televisión del sur de Europa que apuesta cada semana por poner documentales en prime time en el primer canal generalista y además lideramos audiencia". El zasca se escuchó en el norte de Europa.

Acabo con dos apuntes: el primero, para Eduard Sola, mejor guión original por 'Casa en flames', que dijo: "Que mi abuelo fuera analfabeto y yo me dedique a escribir es debido a una cosa que se llama progreso y gracias a la escuela pública". PAM. Y el segundo, una nota excelente de los comentaristas de la gala, Carolina Rosich e Ismael Martín, por realizar en 'off' una labor impecable, muy difícil de hacer, que es sumar, aportar sin molestar, no pisarse ni una vez y ningún comentario fuera de tono. Eso sí que es Hollwwood.