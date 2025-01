Jordi Évole: "Me encantaría volver a 'El hormiguero' pero también ir a 'La revuelta'"

Jordi Évole se maneja bien conversando y sacando punta de las charlas con sus interlocutores, de los que siempre espera que le sorprendan. Es lo que hace su primer invitado de la sexta temporada de 'Lo de Évole', programa que regresa a La Sexta este domingo 19 de enero (21.30 horas) con una entrevista con Juan y Medio, "el ministro de la tercera edad si España tuviera ese ministerio", como él lo define.

"Juan tiene un gran conocimiento de la gente mayor, un sector al que muchas veces tratamos con cierto desdén, condescendencia o paternalismo. Él hace todo lo contrario, los trata con una enorme elegancia, con sentido del humor y respeto", valora Évole, que asegura que el mensaje que trasladará a la audiencia el programa de este domingo es que "todavía queda gente buena".

Otro de los invitados de esta temporada será el expresidente de Uruguay Pepe Mujica, que hace tan solo unos días anunció que el cáncer contra el que lleva un tiempo luchando se ha expandido. "Nosotros hablamos con él en julio, antes de tener esta última información, y en la entrevista había algo de despedida ya por edad, porque tiene 89 años", comenta Évole sobre este político que considera que es "una de esas personas que te marca".

Ayuso se resiste

Y eso que el periodista catalán reconoce que las entrevistas con los políticos suelen ser "aburridas". "Si les dejasen más libertad para hablar sería mucho más entretenido, pero estamos en ese momento de tantos argumentarios y siempre hay esa especie de control de lo que van a decir". Lo dice alguien que ha entrevistado a todos los presidentes vivos de la democracia (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez) pero al que se le resiste desde hace tiempo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Siendo una persona que da al menos una entrevista por semana, a veces dos, todavía no ha encontrado tiempo para nosotros", desliza. Sin embargo, tampoco le gusta hablar de "vetos": "No le apetecerá. O Miguel Ángel Rodríguez [director del Gabinete de Ayuso] no lo verá todavía oportuno, si es que alguna vez lo acaba viendo. Pero cada uno tiene derecho a ir a los programas que quiera. Si ella considera que no tiene que venir al mío, sus motivos tendrá. Eso sí, a mí me gustaría que lo hiciera", recalca Évole, que en esta temporada charlará también con artistas como Mala Rodríguez, Dani Martín y Lolita.

Este año, el programa se ha visto envuelto en una polémica antes incluso de su estreno. Todo, a raíz de usar en el vídeo de promoción a Mario Vaquerizo. "Creo que forma parte de este momento de trinchera, de polarización. Te quieren colocar en un sitio fijo y que no te muevas de ahí para no romperle los esquemas a nadie. Si a ti te tienen ubicado, por ejemplo, en un espectro de la izquierda, entonces a tu programa no puedes llevar a nadie de derechas. Y esa es precisamente la riqueza de nuestro oficio", reflexiona el periodista.

La polémica con Mario Vaquerizo

"En el caso de Mario Vaquerizo era todavía más absurdo, porque no era un invitado del programa sino solo el protagonista de la promo, que a mí me parecía un ejercicio sanísimo de reírse de uno mismo. Pero que si hubiera sido un invitado, tampoco pasaría nada", destaca Évole, que esta semana ha estado promocionando la nueva temporada en 'El intermedio' pero que no ha acudido a 'El hormiguero'.

"Ya hace dos años que no voy y me encantaría volver. Como me gustaría ir a 'La revuelta'. Nunca he llegado a entender que, por estar en un grupo mediático, no puedas ir a dar una entrevista a otro grupo mediático. Lo asumo, sé que forma parte del juego, pero me gustaría que fuera de otra manera".

Para él, la competencia que se ha desatado en estos últimos meses entre el programa de Pablo Motos y el de David Broncano "es sanísima y demuestra la vitalidad de los dos programas". "Ambos están teniendo unos datos buenísimos", destaca. "En un momento en el que siempre estamos hablando de la deserción de la gente joven de la televisión, pues no será tanta cuando, de golpe y porrazo, aparecen para ver un programa u otro", concluye.