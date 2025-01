Roberto Brasero: "No creo que el 2025 sea más tranquilo a nivel meteorológico"

A Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, no le dan miedo los retos. Tener cuatro hijos, como tiene él, es una muestra de ello. Pero ahora se ha apuntado a una aventura diferente, la de 'El desafío', donde el periodista se atreve hasta a quemarse a lo bonzo.

¿Costó que le convencieran para una aventura así?

Estuve unos días valorando los pros y los contras porque era una cosa que no había hecho nunca y todos los cambios implican riesgos. Lo que más me costó para dar el paso es que en la previsión meteorológica yo no soy el protagonista de la historia, soy el que cuenta lo que hacen los demás o lo que pasa en el mundo y aquí sí lo eres, ya que el programa se basa en las pruebas que hagas.

Jorge Salvador, el productor del 'show', dice que usted ha sido el concursante que más ha sufrido esta temporada.

Pues yo no me he llevado esa impresión, tengo la impresión de habérmelo pasado muy bien. Aunque tuve mala suerte con algunas pruebas.

¿Por el mal trago de la primera prueba, la de quemarse?

Yo pensaba que los efectos especiales utilizaban otro tipo de fuego que no quemaba, pero quema. Lo que no se percibe tanto es que iba atravesando un pasillo en el que había explosiones que consumían el oxígeno. En un ensayo respiré esa carga de aire quemado y lo pasé muy mal. Sí que sufrí también porque al principio no estaba en forma como mis compañeros. Hice, como yo la llamo, la dieta de 'El desafío'.

Explíquese.

Por tanto entrenamiento y de comer menos, porque salía del tiempo y me iba directamente a los ensayos. En tres meses acabé poniéndome en forma.

¿Cuántos kilos perdió?

No lo sé seguro porque no me pesé y tampoco es que me sobrara mucho, pero se nota un aspecto distinto. Serían unos cuatro o cinco en tres meses. Y eso, sin pretenderlo, porque no es que quisiera perder peso sino ponerme en forma.

¿Le han costado más las pruebas físicas o las mentales y de coordinación?

Ambas. En una prueba física me cuelgan de unos muelles y en un ensayo me lesioné el abductor. Pero luego hubo otra muy complicada con espejos en la que tengo que cantar una canción de Freddie Mercury y coordinar los espejos, la parte actoral y de mimo. Esa no era física, pero fue terrible. Pues puede que al final sí que sufriera... (ríe). Pero me lo he pasado bien.

¿Le da más rabia fallar en una prueba de 'El desafío' o en la predicción meteorológica?

En cualquier caso da rabia si tú lo has hecho como hay que hacerlo y al final no acaba ocurriendo lo que esperabas. Pero en el caso del tiempo no depende de ti porque, en el fondo, la atmósfera es caótica y acaba haciendo un poco lo que quiere. En 'El desafío' puede que dependa más de ti, pero también está el elemento del jurado y eso no está en tu mano. Alguna vez te vas con la rabia de haberlo hecho bien, de haberlo dado todo, y no sentirte justamente valorado. Porque formas parte de un conjunto y ellos tienen que puntuar a cada uno con un número, así que no solamente cuenta que hagas la prueba bien, sino que entran otros elementos que tú no controlas.

Sigue al frente de 'El tiempo con Roberto Brasero' en Antena 3. ¿Va a ser este 2025 más tranquilo a nivel meteorológico?

No va a ser más tranquilo. Pero esperemos que esa excepcionalidad que hemos tenido en este 2024 con unas lluvias de récord tan dañinas como las de la DANA no se repitan. Que sepa llover bien y no que haya sequía o caiga todo de golpe. Lo que ocurrió el 29 de octubre en València fue algo excepcional, agravado luego por ciertas incompetencias con trágicas consecuencias. Hablando solamente de mi campo, la lluvia sí fue tan excepcional que esperamos que no se repita, aunque el 2025 vendrá con todos los elementos del tiempo que tenemos todos los años y que siempre son un poco más graves, con las lluvias torrenciales y las elevadas temperaturas por el contexto de calentamiento global en el que nos encontramos.

Ha hablado de ciertas incompetencias el día de la DANA. El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, culpó a la AEMET. ¿Qué opina?

Con los avisos que se dieron desde primera hora de la mañana y con la situación que se veía se podían haber tomado unas medidas preventivas que no se tomaron. Luego es cierto que la situación meteorológica fue agravándose y las lluvias superaron las estimaciones. Pero solo con las que había y el aviso de nivel rojo, con lo que se veía desde hacía varios días con aire frío en altura, Mediterráneo cálido y vientos de Levante, se podía haber actuado más rápidamente.

Usted se crió en un cuartel de la Guardia Civil. ¿Nunca pensó seguir ese camino?

Nunca he tenido claro dedicarme al tiempo pero sí la vocación de comunicador o periodista, que luego tiene unos ámbitos muy amplios. Yo me dedico a contar cosas por la tele o en las redes, creo que tengo una cierta veta didáctica que quiero aprovechar y la meteorología es un mundo apasionante. Ahí también hay una vocación de servicio público que sí me une al oficio de mi padre.