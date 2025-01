El doble 'check' de Whastapp

Aunque a mi me gusta y utilizo mucho más Telegram que Whatsapp, esta última es hoy en día la plataforma más utilizada en la mayoría de países del mundo. Reúne a más de 2.780 millones de usuarios, y se envían más de cien mil millones de mensajes al día entre particulares, a los que últimamente hay que sumar los canales personales, de empresas, medios de comunicación e instituciones varias que se suman a la plataforma. En España nos pasamos, una media de 38 minutos al día enviando y leyendo sus mensajes. Es un no parar, una burrada y un negociazo, porque mientras estás leyendo Whatsapp no estás en otro lugar.

A través de Whatsapp enviamos mensajes escritos, audios, fotos, vídeos, que hay quien pretende utilizar como intento de prueba en un juicio, mostrando algunos vídeos o realizando pantallazos de conversaciones realizadas.

Pero vamos al lío: hoy hablo de desactivar el doble 'check azul' que verifica que has leído el mensaje. Es otra forma de comunicar. Soy perfectamente consciente de que tras leer este texto voy a ganarme la antipatía de algún amigo o, en redes sociales, el insulto de quienes no coinciden con lo que yo pienso, y que además no cambiarán su forma de gestionar la plataforma por lo que yo apunte, sino que reafirmarán su manera de gestionarla.

Yo tengo activado el doble 'check'. Si alguien me envía un mensaje, prefiero que sepan si lo he leído o no, de la misma forma que me gusta saber si la otra persona lo ha leído. Que conteste con mayor o menor celeridad, eso ya es otro tema. O simplemente que conteste, cosa que implica el número del ránking que ocupas en las prioridades de esa persona. Claro que no tenemos porqué estar ligados a Whatsapp 24/7, porque la decisión de la persona está por encima de la opción que te facilita la plataforma.

Y que quede claro que no es mi intención, ni mucho menos, que cambien de parecer quienes tienen desactivada la opción del doble 'check' azul. No es nada ilegal y, sobre todo, es una opción que facilita la propia aplicación. Tan sólo digosque no me gusta, que me parece algo, no diré tramposo, pero sí perverso. Porque en el fondo, pasadas unas horas de haber enviado el mensaje, es evidente que la persona lo ha leído o lo ha escuchado.

Gracias por leer esta columna... sin el doble 'check' azul. Y que antes del Whatsapp, siempre nos quedará la llamada telefónica de toda la vida. La mejor de todas.