LalaChus sigue sumando proyectos en TVE: Este será su nuevo puesto como presentadora

La trayectoria de LalaChus en Televisión Española (TVE) es un claro ejemplo de cómo el talento y la frescura pueden conquistar al público y a la cadena. Tras su exitoso paso por ‘La Revuelta’ y su destacada participación en programas como el de David Broncano, la cómica se ha consolidado como uno de los rostros revelación de la televisión. La apuesta de TVE por su carisma y humor no solo se ha mantenido, sino que se ha intensificado, otorgándole nuevos roles y proyectos que confirman su posición como una de las figuras más prometedoras del panorama televisivo actual. Su más reciente asignación: la presentación de 'La noche del Benidorm Fest' junto a Aitor Albizua, un nuevo hito en su meteórica carrera.

De revelación a rostro consolidado

El ascenso de LalaChus en TVE ha sido rápido y constante. Su participación en el programa de David Broncano le abrió las puertas del reconocimiento nacional, demostrando su capacidad para conectar con la audiencia a través del humor inteligente y la espontaneidad. Pero fue su elección como presentadora de las Campanadas de RTVE, junto al propio Broncano, lo que marcó un antes y un después en su carrera. La dupla logró arrebatar el liderazgo de audiencia a Antena 3, un hito que consolidó a LalaChus como una figura de peso en la televisión pública y reforzó la confianza de la cadena en su talento. Este éxito no solo validó su presencia en pantalla, sino que también abrió nuevas oportunidades para la humorista.

Benidorm Fest 2025

La participación de LalaChus en el Benidorm Fest 2025 es una muestra más de la apuesta firme de TVE por su talento. En esta ocasión, la cómica será la encargada de presentar ‘La noche del Benidorm Fest’, un programa especial que se emitirá en La 1 tras la gran final del certamen. Junto a Aitor Albizua, LalaChus liderará este espacio que analizará todo lo sucedido durante la gala final, recogerá las primeras impresiones del ganador y ofrecerá sorpresas a la audiencia. Esta nueva responsabilidad no solo demuestra la confianza de la cadena en su capacidad para entretener al público, sino que también consolida su posición como presentadora de primer nivel en la televisión pública. El Benidorm Fest, un evento de gran relevancia en el panorama musical español, será el escenario perfecto para que LalaChus siga brillando.

Un equipo estelar

'La noche del Benidorm Fest' no solo contará con la presencia de LalaChus y Aitor Albizua como presentadores, sino que también tendrá la participación de Masi Rodríguez. La presentadora de las posgalas de 'OT 2023' y actual rostro de 'Play Zeta' en Playz, aportará su frescura y dinamismo al programa especial. La unión de estos tres talentos promete una noche llena de análisis, entretenimiento y sorpresas, asegurando una experiencia completa para los espectadores. La diversidad de estilos y personalidades de los presentadores hará que la noche sea única y dinámica, mostrando la versatilidad de LalaChus para adaptarse a diferentes formatos.

El Benidorm Fest no es el único proyecto que tiene LalaChus en TVE. La humorista sigue sumando compromisos en la cadena, consolidando su estatus como uno de los rostros más solicitados. Recientemente, fue una de las madrinas de ‘El Grand Prix’, un programa emblemático de la televisión pública, y próximamente participará como invitada en la segunda edición de ‘Bake off: famosos al horno’, demostrando su versatilidad en diferentes géneros televisivos. Estos proyectos adicionales no solo amplían su presencia en pantalla, sino que también le permiten mostrar diferentes facetas de su talento, desde el humor hasta la participación en concursos culinarios.

Como si fuera poco, LalaChus también tendrá una participación estelar en ‘Benidorm Calling’, el programa previo al certamen que se emitirá en RTVE Play antes de la gran final del sábado. En este espacio, presentado por Masi Rodríguez y Jordi Cruz, la humorista compartirá pantalla con el creador de contenido Iban García y los periodistas de RTVE Daniel Borrego y Patricia Campos. Su presencia en este previo del Benidorm Fest subraya la confianza de la cadena en su capacidad para atraer y entretener a la audiencia, tanto en la televisión tradicional como en las plataformas digitales. La participación de LalaChus en múltiples proyectos demuestra su versatilidad y la apuesta de TVE por su carisma y talento. Su ascenso en la cadena es un claro ejemplo de cómo el talento y la frescura pueden conquistar a la audiencia y posicionar a los artistas como figuras clave en el panorama televisivo.