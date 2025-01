Franco, hasta en la sopa

Franco está de moda. Jamás pensé que llegaría ni a pensar ni a escribir esta frase, pero sí: Franco está en nuestro día a día y no existe debate político en España en el que no aparezca la figura del hombrecillo, porque tengo claro que Franco murió, pero el franquismo no ha muerto. Y aquí lo tenemos, moviendo la colita cada día.

No es ésta la columna para escribir de política (Dios me libre, con la de enormes periodistas especializados que tenemos en la redacción de EL PERIÓDICO), pero sí de comunicación y me pregunto si nos ha resultado saludable recordar los 40 años del franquismo a lo largo de los últimos 50 años, con dudas, filias y fobias. Y además ahora Pedro Sánchez ha manifestado su deseo de realizar en 2025 un centenar de actos del franquismo.

Un servidor ignora si Sánchez ganará enteros con esta estrategia comunicativa, porque además no tengo claro en que se acaben completando esos 100 actos, porque 100 son muchos. Tantos que suponen un promedio de un acto cada tres días y medio, ojo ahí. Por eso pienso que igual, a mitad de camino, cuando lleve 50, que nadie se extrañe si se suspende el circo... porque de tanto mencionar al monstruo igual se le vuelve a la contra.

Creo que Sánchez piensa que todo esto beneficiará electoralmente al PSOE, y además él pretenderá quedar como la única salida a la (ultra)derecha, hoy en auge en más de media Europa y casi en todo el mundo. Y también creo que él piensa que su imagen personal ganará enteros al mundo. Que lo piensa, que acabe pasando, no lo se. Pero se lo han tenido que vender muy bien para que lo acabe comprando de esta manera tan convincente.

Dos cosas para acabar. La primera: creo que nos conviene a todos que hagamos prescripción a nuestros hijos de lo que perpetró el dictador que, como tal, decidió que como no le gustaba lo que había realizó un golpe de estado. Y eso en pleno siglo XXI resulta del todo improcedente.

La segunda, va de cine: vean si pueden una gran película -protagonizada por Els Joglars- titulada 'Buen viaje, excelencia', con un Ramón Fontseré inmenso en el papel del dictador; una crónica ácida sobre la agonía del general y lo cutre que fueron sus últimos meses.

¿Alguien se pregunta qué se realizará en España de aquí a 50 años, en 2075, cuando se cumpla el centenario de su muerte? Ni lo sé, ni me interesa, porque lo más seguro es que yo no esté. Y España, ¿estará?