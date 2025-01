La curva de la vida de Ana Herminia conmociona a Ángel Cristo: "Vivo en la tristeza..."

Ana Herminia ha sido la protagonista de 'Gran hermano dúo esta semana. En la gala del día 14 ha mostrado su curva de la vida, repasando los mejores y los peores momentos, y la mujer de Ángel Cristo se ha sincerado como nunca antes.

Su matrimonio

En el repaso de su vida, Ana Herminia se ha referido a su matrimonio con el hijo de Bárbara Rey, al que conoció en 2023 y con el que se casó un año más tarde. La concursante asegura que Ángel Cristo es "el amor de mi vida", pero que, sin embargo, no todo ha sido fácil. Ha hecho referencia a la dura situación que está atravesando la familia de su marido, sobre todo en lo que respecta a la relación con su madre.

"Ha sido muy duro, vivo en la tristeza, pero no me arrepiento de haber dado el paso de ir a hablar. Pensé que si ella se enteraba de cómo Ángel se sentía, podía venir ese perdón que Ángel ha añorado toda su vida. Ángel es un niño roto, Ángel ha sufrido demasiado. Solo pido a Dios que se acabe esta guerra, que haya un perdón y vivir en paz", ha alegado Herminia.

La reacción de Ángel Cristo

Después de estas declaraciones, Ángel Cristo ha tomado la palabra en el plató: "No es justo que ella quede de mala porque yo haya decidido hablar. Cuando yo me fui a la isla, se quedó sola. La machacaron, ella no está acostumbrada a ello. No es justo todo el ataque que ha recibido", ha defendido.

Por otro lado, ha alegado que ha sido un año muy duro para ambos y que entiende que su mujer esté agotada de la situación. Ante esta reflexión, el hijo de Bárbara Rey ha prometido acabar con los problemas: "Ha sido un año muy duro, ella ha estado para mí y ya está agotada de la situación. Yo le voy a poner un freno porque ahora me tengo que centrar mucho más en ella, porque ella ya está empezando a resentirse de todo esto".