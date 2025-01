Hay cosas que no. ¿Por qué? Pues porque no. O al menos, si usted cree que sí, tengo el derecho a opinar, con respeto, que no. Me refiero a diferentes aspectos comunicacionales que a menudo y sin darnos cuenta nos pasan en el día a día, porque no tan sólo se comunica en televisión, ni en radio. La vida es comunicación.

Por ejemplo NO, a los packs que en las tiendas de alimentación expresan, en tipología grande, "50% DE DESCUENTO", y a continuación en letra pequeña, "en la segunda unidad". Eso también es otra forma de comunicar, algo perversa si me permiten y que juega a las medias verdades. En eso consisten a menudo las estrategias de algunas marcas o algunos centros comerciales, al combinar la letra grande con la pequeña. Cuando llegas a la línea de caja o repasas en casa el ticket es cuando te das cuenta de la sorpresa. Pero ya has pagado.

Por ejemplo NO, al reguetón que se emite a toda castaña a través de los altavoces en las previas o en los descansos en los partidos de fútbol en categorías no profesionales... Ese genocidio musical no suma, ni aporta nada al contexto de una previa y a menudo ese ruido resulta tan ensordecedor que obliga a gritar a quien tienes al lado si pretendes establecer una mínima conversación. Pasan los meses y los años y sigo ignorando el objetivo de quien domina el altavoz de un campo que suele ser municipal.

Por ejemplo NO, a las menciones de los comentaristas deportivos de televisión promocionando otros programas que emite la cadena. El espectador de ese partido está pendiente sólo de las emociones que se producen durante ese encuentro y su oído desconecta automáticamente cuando en el minuto 20 de la segunda parte el relator comenta algo parecido a: "No os perdáis mañana último episodio de 'La promesa' en La 1 de Televisión Española, donde comprobaremos si puede el amor aplacar una venganza, o si la protagonista acabará perdonando a su hermano. Una historia de amores y de desafíos son los ingredientes de ‘La Promesa’, este martes en La 1".

Lo aclaro, que hay mucho 'tolay': los comentaristas no lo realiza por iniciativa propia, sino porque se lo mandan. Está en un contrato. Es más: seguro que una buena parte de ellos ponen el grito en el cielo cuando el productor les pasa los folios con las menciones que tienen que realizar durante el partido, por las buenas o por las malas.

Por eso, y opor muchas otras cosas más, NO.