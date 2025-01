Las redes enloquecen: la inesperada reacción de un concursante de 'La isla de la tentaciones 8'

Hace apenas dos semanas que se inició la emisión de la octava temporada de 'La isla de las tentaciones', y las redes ya se han posicionado respecto a sus concursantes favoritos. Pocos días después de separarse de sus parejas e iniciar esta aventura, los concursantes tienen los sentimientos a flor de piel y actúan guiados por ellos y sus instintos, hecho que crea momentos dignos de comentar.

El segundo capítulo

En la entrega de este pasado día 13, el protagonismo se lo lleva Montoya, uno de los concursantes y pareja de Anita, que ha protagonizado dos de los momentos más virales de la edición.

Hacia la mitad del programa, Sandra Barneda, la presentadora, irrumpe en la villa de los chicos con imágenes exclusivas de una fiesta en la casa de las chicas. En ellas se ve cómo las jóvenes disfrutan y juegan con los solteros y se puede notar la tensión en la cara de sus respectivas parejas. Esta explota en el momento en que Montoya ve una imagen en la que parece que Manuel, el tentador de Anita, se acerca y le da un beso en la boca.

Este acto de cariño entre los concursantes provoca una reacción visceral en Montoya, que se levanta del sofá, se quita la camiseta gritando, golpea una de las plantas y entra en su habitación lleno de rabia. Ante esta situación, Barneda se acerca al joven, que le cuenta cómo se siente: "No puedo con la falsedad. No puedo con la venganza. He visto un 'pico'. Una sonrisa con 'feeling'", le comenta entre lágrimas.

Entre todos consiguen calmar a la pareja de Anita y el programa puede seguir sin ningún otro percance.

El avance del tercer capítulo

Todo parece tranquilo hasta el fin del programa en el que, como es habitual, se emiten algunas imágenes del programa siguiente. En ellas Montoya vuelve a ser el protagonista. Se puede ver al joven en su primera hoguera y su reacción al ver más imágenes de Anita y Manuel, que vuelve a ser muy similar a la del día anterior. El concursante se levanta gritando y desgarra su camisa por la mitad.

Después de lamentarse se acerca a Sandra Barneda y se despide de ella, alegando que quiere irse: "Que me voy. Gracias por venir, un beso cariño".

Reacciones en redes

Ante estos dos momentos, las redes sociales se han llenado de comentarios de todo tipo opinando sobre las reacciones de Montoya, que han generado un alud de risas. "Estoy dando volteretas con el Montoya", escribe una de las internautas.

Otros comparan la situación con obras de arte: "Parece un cuadro de Carvaggio", y otros alegan entre bromas que "la verdadera tentación de Montoya es Sandra Barneda", a quien se acerca a dar un beso y un abrazo cada vez que ve imágenes de Anita.