¿Pero... todavía más cocina?

Ya tenemos otro concurso culinario. El domingo se estrenó la segunda edición de 'Bake off, famosos al horno', un espacio donde los participantes deben demostrar sus dotes en la repostería.

Debo decir que no llevo nada bien esta fiebre de programas con cocinas de por medio. Ayer lunes se emitió la segunda entrega de este 'Bake off'; hoy martes La Sexta emite la segunda temporada de 'Batalla de restaurantes'; el miércoles en TV3 el 'Joc de cartes'; la semana pasada finalizó la undécima edición de 'Masterchef Junior'; el humorista Millán Salcedo ha desvelado que renunció a una propuesta para participar en 'Masterchef Celebrity'... Mientras los miro, a menudo degusto unos pistachos y un caldo en tetra brick que me he comprado en el colmado de debajo de casa, que curiosamente se anuncian en estos programas. Y me los tomo SIN RECETA.

Estamos a dos días para que una cadena emita un concurso de entrantes. U otro llamado 'Bocata express', premiando al mejor hacedor de bocadillos. Item más, otro que se titule 'Camarerooooo', donde gane el mejor camarero del país, que además vendría muy bien porque los restauradores se quejan de que no existen buenos camareros. O 'Hasta en la sopa', un reality en el que obtiene la victoria quien haga la mejor sopa. ¿Seguimos? Señoras y señores programadores: tranquilícense con tanta comida, tanto nominado, tanta gala semanal con eliminados, tanto falso drama de quienes siguen en el concurso, que a menudo lloran más quienes se quedan que los que se van...

Hace años visité un par de grabaciones de espacios de este tipo y noté que el objetivo prioritario de los concursantes era hacer el imbécil lo máximo posible, sobreactuar, o reírse a carcajada frente a la cámara ante situaciones que no despiertan la más mínima sonrisa.

Y al existir tanto programa similar cada vez resulta más difícil sorprender al espectador, de forma que no despiertan curiosidad alguna hasta llegar al esperpento. A mí me importa un pimiento la opinión de un concursante que se hace llamar Maestro Joao sobre una gran cocinera como Eva Arguiñano. O una tal Yurena, antes Ámbar, pero antes Tamara (decídase ya por su marca personal, señora), que en el minuto cinco de programa proclama su interés por liarse con otro concursante llamado Mark Vanderloo. Vale ya.

'Bake Off' se emitió el domingo en La 1 de TVE y obtuvo un desangelado 8,9% de cuota de pantalla.