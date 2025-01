Llevo días enganchado a un canal que posiblemente lo conozcáis, bien porque sois habituales, o porque en alguna ocasión os lo habéis encontrado y os habéis detenido en ese canal que se llama Canal de Casa.

Servidor pensaba que Canal De Casa pertenecía a Mediaset, por la sencilla razón de que ayer domingo, por la mañana, mientras emitían comerciales, promocionaron una nueva entrega del recién estrenado programa de cocina "Next level chef", de Telecinco. Y no. Mediaset agrupa a Telecinco, Cuatro, Divinity, Energy, Be Mad, Boing y FDF, pero no a Canal De Casa.

Debo entender, por tanto, que tendrán algún tipo de acuerdo comercial, porque habitualmente no es normal que una tele se anuncie en otra que no pertenezca al mismo grupo. No me imagino un spot de "La revuelta" en mitad de "El hormiguero". ¿Habéis visto alguna vez una promoción de un programa en un canal que no pertenece a su grupo?

Pese a que Movistar dejó de emitir este y otros canales desde el pasado primero de enero, De Casa se puede seguir viendo en otros operadores de pago, como Prime. Entiendo que ha de ser bastante rentable, porque emite desde el año 2007 y lo normal es que el día 30 de cada mes salgan los números.

De casa es un canal amable, un canal de paz, circunstancias ambas que por cierto nos convienen a todos en este agitado mundo. En su cuenta de instagram supera los 129.000 seguidores; una cifra bastante interesante. Sin embargo, no me cuadra esta cifra con el número medio aproximado de "likes" de sus últimas publicaciones: apenas supera los 200 'me gusta'. Como diría el gran Papuchi, todo eso suena "raro, raro, raro".

Como si de nuevo estuviéramos sufriendo una pandemia, últimamente están promocionando una aplicación denominada "Entrena en casa". Nada que no sepamos ni hayamos visto: la felicidad de entrenar en casa gratis realizando sentadillas con la ayuda de una silla para desgracia de los gimnasios.

De Casa emite cada día programas como "El baño de tus sueños" a las 4 de la tarde; "La cocina de tus sueños", a las 6 de la tarde; o "La casa de tus sueños", a las 10 de la noche. Sería fantástico que a las 12 de la noche emitieran "Tengo sueño", compuesto por reportajes de habitaciones dobles, suites, individuales donde el descanso sea prioritario. Además se emiten programas como "Reforma integral", o "Limpia y ordena". No me negaréis que le encantaría presentarlos a Santiago Abascal.