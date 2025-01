Un hombre de 85 años se niega a tener una cita con una fan de Bad Gyal: "Voy a la discoteca con mi nieta"

En el arte de la conquista, al igual que en otras habilidades esenciales para la vida, cada persona desarrolla su propio enfoque único. Existen tantos estilos de seducción como individuos, y para añadir un grado extra de complejidad, las estrategias y herramientas que empleamos para enamorar varían significativamente a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida.

"Las canciones de la Bad Gyal me gustan porque se la suda todo", esta era la carta de presentación de Elena, una mujer de 78 años que acudió al programa de 'First Dates' en busca de un amigo con el que entenderse. "Voy a la discoteca con mi nieta, muchas veces voy con mis amigas y mi hija". La sevillana explicó a Carlos Sobera cuál era su manera de conocer a alguien. Yo intento ligar por Internet, a ver si me sale algún amigo. Quiero a alguien que le guste salir".

Su cita iba a ser Antonio, un hombre de 85 años que explicaba que por las noches se sentía solo y quería alguien para estar juntos. "No es feo, viene limpio". Nada más sentarse en la mesa los dos solteros jugaron a qué edad tenían. Por su parte Antonio creía que Elena la estaba engañando y tenía más edad de la que dijo.

Según Elena, había estado con personas jóvenes y había tenido una aventura con un hombre de 50 años. "Un chico de 30 años no le entra. Hay que estar muy desesperado o no creo que se vaya con ella", explicaba el soltero a las cámaras de Cuatro tras conocer que Elena tenía amigos más jóvenes que ella.

La decisión final

Antonio y Elena terminaron de cenar y el soltero no quiso ni pasar al reservado a realizar algún baile con su cita. Tras un encuentro frío en el que Elena llevaba más la voz cantante, era el momento de decidir.

Antonio y Elena en la decisión final de 'First Dates' / Cuatro

Elena era la primera en mencionar que a ella le gustaría tener una segunda cita con Antonio. "Me han gustado los modales y la conversación que hemos tenido ha estado bien". Por su parte, Antonio, que ha invitado a su cita a la cena, explicaba que por su parte no había sentido el 'feeling' necesario para una segunda oportunidad. "Yo no tendría una segunda cita con Elena", finalizaba el hombre de 85 años.