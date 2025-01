Estos son todos los concursantes confirmados para 'Bake off: Famosos al horno'

Después del éxito de la primera temporada en TVE de 'Bake off: Famosos al horno', este domingo día 12 se estrena la segunda temporada, con un nuevo grupo de celebridades dispuestas a ponerse un delantal y luchar por la victoria.

Entre los concursantes se encuentran personalidades reconocidas de todos los ámbitos: presentadores, cantantes, deportistas e, incluso, videntes. Estos van a ser juzgados por un grupo de tres profesionales cocineros: el chef Paco Roncero, la repostera Eva Arguiñano y el pastelero Damián Betular, que serán los encargados de decidir quién le hace el relevo a Ana Boyer y se lleva el premio, que donará a una ONG de su elección.

Los concursantes

En el programa, producido por RTVE, van a participar los siguientes concursantes: la cantante Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la actriz María Adánez, la televisiva Nagore Robles, la diseñadora Cósima Ramírez, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval y el cantante Mario Jefferson.

Malos rollos

En la presentación del programa se pudo ver un ambiente amigable pero, sin embargo, no todo es como parece. A escasos días del inicio de la emisión, la actriz Carmen Morales ha confesado que ha habido algún enfrentamiento entre los concursantes que ha acabado teniendo consecuencias.

Ante diversas agencias de prensa, Morales ha comentado detalles de la relación: "Nos creamos un chat para hablar entre todos y enviarnos palabras de ánimo", alegaba la actriz, confirmando que había buen rollo, pero esto no evitó algunos choques. "Estábamos todos, pero hay gente que se ha salido. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Quizás era gente que no quería escuchar ciertas cosas", haciendo referencia a Cósima Ramírez y Finito de Córdoba, quien, supuestamente, ya no forman parte del grupo.

A pesar de este pequeño percance, Morales alega que se lleva bien con todos y que ha sido una experiencia muy bonita: "De las mejores de mi vida", ha confirmado.