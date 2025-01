Una experiencia de aventura en la selva colombiana y sin ropa

Diez personas, seis hombres y cuatro mujeres, intentarán sobrevivir durante tres semanas en plena selva colombiana sin agua, sin alimentos, con una única herramienta, un objeto de su elección y... sin ropa. Esta es la mecánica de 'Aventura en pelotas: España', la primera adaptación hispana del famoso 'reality' emitido en más de 40 países, que llega a Max este domingo 12 de enero.

El desafío de los participantes consiste en vivir, durante 21 días, una experiencia lo más parecida posible a la que vivieron los primeros pobladores de la Tierra. Para lograr el objetivo de sobrevivir por sus propios medios, la habilidad, el ingenio, la resiliencia, la creatividad y la fortaleza física y mental serán clave.

Además del origen de los participantes, una de las principales diferencias respecto a la versión original del formato es que, en cada episodio, los espectadores podrán seguir la evolución de las cinco parejas de aventureros a la vez, en lugar de seguir a una sola pareja por capítulo.

José, Ainara, Adrián, Alba, Félix, Atenea, Iñaki, Genís, Sara y Antonio son los 10 primeros protagonistas de 'Aventura en pelotas: España'. Divididos en cinco parejas (cuatro mixtas y una formada por dos hombres), cada participante deberá demostrar que es capaz de resistir y adaptarse durante tres semanas a vivir en plena naturaleza salvaje, hacerlo completamente desnudo y compartir la experiencia con un total desconocido.

Los perfiles

Con perfiles muy diversos, la mayoría tiene conocimientos sobre técnicas de supervivencia en la naturaleza salvaje. Dos aventureros místicos con espíritus diferentes pero afines, para los que el paraíso puede convertirse en infierno cuando el hambre y el agotamiento aprietan; un dúo nómada condenado a entenderse y en el que no tardarán en descubrirse el lado más oscuro de cada uno de ellos; una pareja hermanada nada más conocerse en la que las habilidades expertas de uno y la inexperiencia de otro les empujan a no pocos conflictos; una pareja de dos hombres que no esperaban encontrarse a un acompañante del mismo sexo y cuyas diferencias en cuanto a estrategias de supervivencia amenazan por momentos con romper la armonía de la convivencia; y una pareja de aventureros con formas opuestas de enfocar esta experiencia, dos trenes aparentemente destinados a colisionar para los que la selva será un constante aprendizaje.

Al comienzo del programa, el público conocerá el Índice de Supervivencia Primitiva (ISP) de todos los participantes, calculado en base a sus conocimientos y habilidades de supervivencia primitivas y a su fortaleza mental. Cada miembro de la pareja aportará sus capacidades, destrezas, fortalezas y debilidades, y deberán aprender a convivir y trabajar unidos frente a las adversidades. Este variado repertorio de personalidades los llevará a enfrentar el desafío de maneras completamente diferentes y surgirán desde estrategias personales hasta intensos conflictos, aplaudidos consensos, tensiones desbordantes y momentos de auténtica hermandad.

A todo ello, se sumarán múltiples obstáculos y amenazas en forma de climatología adversa, animales salvajes, escasez de agua y alimento, plagas de insectos, enfermedades y bajones físicos y emocionales jugarán en su contra durante toda la aventura.