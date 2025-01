Macarena Gómez se moja y habla de su salida de 'La que se avecina': "No existe exclusividad..."

Macarena Gómez ha sorprendido a todos sus seguidores concediendo una entrevista este principio de año. La actriz ha aparecido en el pódcast 'Ac2ality' y se ha sincerado sobre distintos aspectos de su vida. Sin embargo, ha habido uno que ha destacado entre el resto: su paso, y posterior salida, por la conocida serie española 'La que se avecina', en la que Gómez da vida a Lola, una de los personajes más queridas.

Su marcha de la serie

Se le ha preguntado por el motivo por el cual abandonó la serie durante una temporada, y Gómez ha comentado algunos aspectos cruciales de su contrato que justifican muchas de las marchas de los protagonistas durante un tiempo: "En 'La que se avecina' no existe exclusividad. Casi todos los actores de la serie compaginamos la serie con obras de teatro. Si te sale una peli, con antelación pides que te dejen días libres". Y comenta que los productores les "sacan de algunos capítulos" para poder trabajar en ambos sitios.

La actriz explica su situación concreta y el motivo de su marcha: "Yo creo que fue porque llevaba 5-6 años muy intensos en 'La que se avecina', y quise descansar. Entonces, le pedí al productor Alberto Caballero que si no le importaba que me fuera un año, que me había cansado. Me salieron otros trabajos. Pasado ese año, le dije que quería volver, y me dijo que vale", explica Gómez.

En ese momento, Lola se marchó del bloque de pisos y Macarena Gómez pudo desvincularse un tiempo de la serie, hasta que estuvo preparada para volver otra vez y hacer el papel que la ha hecho más famosa.