Adiós, Disney Channel

Esta pasada noche, a la hora de las campanadas, y tras 27 años emitiendo ininterrumpidamente (con fórmulas pago o bien con libre acceso) el canal Disney Channel ha pasado a ser historia no sólo de nuestra televisión, sino también de nuestras vidas.

Alguien, con razón, pensará que me pilla algo mayor para haber disfrutado de series y personajes como por ejemplo "High School Musical", "Buena suerte Charlie", o bien "Hannah Montana"... Cierto. Pero quienes tenemos hijos todavía recordamos aquellas fabulosas bandas sonoras que se escuchaban en los comedores de nuestras casas mientras dábamos la cena a nuestros pequeños. A menudo esos sonidos formaban parte del cuento que explicábamos un ratito después justo antes de dormir.

Disney Channel resume una buena parte de nuestro universo dedicado al entretenimiento reciente, tanto en series como en dibujos animados. Porque hubo otro ocio, no tan reciente y más antiguo, que también fue digno. Me van a disculpar, pero sabiendo que se trata de épocas diferentes, y si hay que elegir, un servidor se queda con los dibujos de la década de los 70 y los 80.

Entre el pasado "El nuevo show de la pantera rosa" y el nuevo "Kung Fu Panda" el marcador lo derivo siempre a favor de la primera. Resulta indiferente que la opinión la realicemos desde la niñez o bien desde una óptica más adulta. La forma algo torpe de caminar de la pantera, aquella voz en off, los títulos de los capítulos ("Esquina rosa", etc...) Y si a esto la añadimos el gran postre que acompañaba la serie con la banda sonora de Henry Mancini no hay color posible.

Y apunto un tema que 2025 lo pide y resulta más que necesario explicarlo. No todos los dibujos ochenteros reflejaban una visión machista y simplista de la vida, con vencedores y vencidos. Yo estoy más que convencido que si "El nuevo show de la pantera rosa" se emitiera hoy mismo sería aplaudida en todos los foros y festivales, al proporcionarle protagonismo a una mujer, una pantera, como ya se hizo en los 70, cuestionando un machismo tradicional preestablecido en su momento y aportando la necesidad de tolerar la diversidad humana.

Mientras Disney Channel ya es historia y servidor busca en Prime Video aquellos episodios de "El nuevo show de la pantera rosa", hoy martes los adultos con hijos habréis preparado una buena dosis de series y dibujos antes de que mañana miércoles, se inicie la deseada rutina.