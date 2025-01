El nivel de libertad de Cachitos

Vamos cerrando ya el tema Campanadas, hasta de aquí a once meses. Diría que ya hemos debatido bastante sobre algo que, en esencia, tiene una cuota de audiencia perfectamente paralela a la del fútbol; es decir, vale lo mismo un 32% de share en nochevieja que el de un viernes de junio a las 10 de la mañana, de la misma forma que valen lo mismo los tres puntos de una victoria en la primera jornada del torneo que los que se consiguen en la última.

En La 2 siguieron apostando por Cachitos, programa que un servidor sigue desde su primera emisión en 2013, antes de su salto a las nocheviejas desde 2015. Ya por entonces me llamó la atención el nombre, la forma del añorado casete, y sin duda su gracia, su atrevimiento y su libertad mostrada en los rótulos que aparecen durante las canciones.

Con Cachitos acostumbro a tener un problema -que es menor- y que suele pasarme cuando veo películas subtituladas: se me desvía la mirada de lo que ocurre en la pantalla, pese a los antiguos y maravillosos looks musicales, y dirijo mi vista indefectiblemente a los subtítulos, con lo que me pierdo casi la mitad de lo que se ofrece, pero vale la pena.

Este año Cachitos aportó una producción, previa a la medianoche, al Cachitos de siempre, denominada "Cachitos love the 90's", y que se tradujo en una comedieta de estar por casa, propia de una televisión local y perfectamente prescindible, porque la trama ni tenía gracia, ni aportó ningún gag para la historia. Grabada en Sant Cugat, contó la participación de la gran Ana Morgade (¡qué hace allí Ana sin un guion propio, por el amor de Dios!), Fernandisco y el propio director, Angel Carmona...

Y lo que vino a partir de las 12 de la noche... sí. Aquello ya fue Cachitos: un programón de tres horas, con una mínima presentación al principio de Ángel Carmona y una deliciosa creatividad en el guion.

Los videos de las canciones del gran archivo de Rtve suponen el auténtico patrimonio no tan sólo de la corporación, sino que además forman parte de nuestras vidas y lo que me sigue pareciendo fantástico es que el nivel de libertad existente en Cachitos ha sido siempre igual de crítico y de brillante desde 2015, independientemente del gobierno que mande en España. Por eso, Cachitos supone el ejemplo más palmario de la libertad en televisión española. La lástima es que tan sólo dure tres horas al año: las de Cachitos.