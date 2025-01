¿Campanadas o Piromusical?

Escribo estas líneas desconociendo las audiencias de las campanadas, que sabremos este jueves a primera hora. Ya le vale al organismo que las gestiona y las facilita cada día, que en la noche televisiva más importante del año, el uno de enero no les dé la gana poner a una persona de comunicación suministrando estos datos a los medios. En 2025 resulta de una incompetencia absoluta y tiene un nombre: dejadez.

No pude ver en directo todas las campanadas de todas las cadenas por una razón matemática: tengo dos ojos, doce uvas, un televisor y una vida. Después las vi en las aplicaciones de los diferentes operadores.

Me sorprendió que todas las cadenas aprovecharan para hacer autobombo de sus resultados. Creo que no era una noche para que el espectador aplauda desde la mesa estas proclamas. Me recordó al EGM de las radios donde siempre todas ganan.

En La 1 Lalachus y Broncano estuvieron divertidos y traviesos, saltándose alguna norma no escrita saludando con un megáfono a Antena 3. Jamás nadie osó hacerlo y fue tan sólo una broma, la de Broncano preguntándoles a qué hora eran las uvas; como tampoco nadie se atrevió jamás a hablar en diferentes lenguas del Estado.

En antena 3, Alberto Chicote (ignoro el mérito de este señor para presentar cada año las campanadas) y Cristina Pedroche, con un vestido de 8.500 cristales y 42 kilos, cosa que me la trae al pairo, aunque con todo, ella es la mujer quien, de largo, mejor explica, comunica y vocaliza el relato del fin de año en todas las cadenas.

En TV3 el espectáculo del ayuntamiento de Barcelona estuvo por encima de la cadena. No encontré diferencia alguna entre lo de la pasada noche y el Piromusical de septiembre.

Empezó el festín con la esperada (...) canción entre Miki Núñez y Laura Escanes de un "grabadísimo" tema llamado "Serem més forts", y además verificamos alguna carencia comunicativa de la chica, como cuando pasó a publicidad: "Tornem de seguida perquè a María Cristina el show continúa… con un show espectacular".

Encantada de conocerse, mientras Miki Núñez destinaba sus deseos al prójimo "para que seáis lo máximo felices posible", la Escanes lo llevó a su terreno: "que mi familia tenga mucha salud, y ya que estamos… quiero enamorarme, que se enamoren de mí, encontrar el amor y viajar". Sólo faltaba un rótulo diciendo "Más información en mi Instagram, las Mamarazzi, o en las páginas de Hola".