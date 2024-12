Marta Hazas: "'Culpa tuya' no intenta moralizar ni ser ejemplo de nada"

Aunque en 'Culpa tuya', la segunda película que adapta la exitosa saga literaria 'Culpables' de Mercedes Ron, los protagonistas son los dos jóvenes que viven una tormentosa relación prohibida (Noah y Nick), las tramas que envuenven a sus progenitores tienen cada vez más peso. Lo saben bien Marta Hazas y Goya Toledo, las actrices que interpretan a sus respectivas madres.

Sus personajes, Rafaela y Anabel, son dos madres muy diferentes porque las relaciones que mantienen con sus hijos son muy distintas.

Marta Hazas: Sí. Rafaela es una mujer aparentemente fuerte, pero en realidad frágil. Viene de una relación tóxica con el padre de Noah, le ha costado mucho tener una estabilidad familiar, y tiene miedo de que su hija repita los mismos errores que ella. Por ese anhelo de sobreprotección a veces va a boicotear la relación de Noah y Nick. Aparte, está ese acto egoísta y muy humano de no querer perder todo lo que ha conseguido. Le ha costado mucho llegar donde está, no solo en el plano económico, sino en el afectivo. Me parece justificado que no vea muy clara esa relación, porque Nick no es el chico más responsable.

Goya Toledo: Anabel es una mujer muy libre que no lo ha tenido fácil, aunque aparentemente parezca que sí por todo lo que la rodeaba. Cuando preparaba el personaje me daba la sensación de que Nick tiene un poco de su madre, de esa parte salvaje. A ella le gustaba la vida social, pero eso no significa que no quisiera a su famiia. Cometió errores, pero nunca quiso dejar a su hijo, fue algo que le implantaron. Se habló de ella en 'Culpa mía' y ahora llega con una imagen que no se corresponde con la realidad. Ella quiere que escuchen su versión, pero todo el mundo piensa que es una persona a la que hay que apartar. Y no se merece que le hagan eso.

Goya Toledo, en la 'premiere' de 'Culpa tuya' / AMAZON PRIME VIDEO

¿Cuáles creen que son las bases de este éxito que ha enganchado a tantos lectores?

Marta Hazas: Mercedes Ron ha conseguido crear unos personajes con los que los adolescentes se han sentido muy identificados. Ha contado lo que le apetecía contar y sin pensar si los personajes van a caer bien o mal o si es correcto lo que hacen. Es una historia muy honesta de gente joven que se enamora a lo loco por primera vez, vestido de glamur, dinero, poder y lujo.

Goya Toledo: Es una especie de Romeo y Julieta con unos personajes que tienen un arco con mucho sentido. Es un amor que sienten incomprendido y que es superior a lo que tienen alrededor.

Noah y Nick viven un romance de amor-odio. ¿No es una relación un poco tóxica?

Marta Hazas: A mí me encanta que no es una película moralista ni de personajes con vidas ejemplares. Es gente joven equivocándose sin parar por lanzarse a la piscina con mucha valentía. Y de gente adulta que, por intentar hacerlo mejor por sus hijos, también se equivocan. A mí me encantan los personajes que se equivocan todo el rato, son los que más interesantes me parecen y donde hay más conflicto. Como creo que está muy claro que es una película que no intenta moralizar ni ser ejemplo de nada, me parece fascinante.

Goya Toledo: También juega mucho con el trauma de los personajes. Por ejemplo, el de Nick con el amor y su miedo al afecto. Ha creado una especie de barrera y no se da cuenta del daño que se hace. Posiblemente venga de que le arrancaron a su madre de su lado y por eso no cree en el amor. Lo siente, pero no cree en él.