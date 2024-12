10 series de 'cozy mystery' para las navidades

Puede que las navidades sean más dadas a títulos bienintencionados como 'Love actually' o clásicos como '¡Qué bello es vivir!', pero también puede ser una buena época para disfrutar del misterio. Y no solo a través de novelas, sino también con series que siguen bebiendo de los relatos de la gran experta en el género, Agatha Christie, y no precisamente porque adapten algunos de sus libros.

Varias producciones televisivas han puesto de moda el 'cozy mystery', el rostro más amable del crimen, un subgénero de la novela negra con tramas de violencia de baja intensidad y poca sangre. Aquí proponemos varias de ellas, todas perfectas para resolver asesinatos en familia.

Asesinato para principiantes En una coqueta localidad británica, una estudiante (Emma Meyers, 'Miércoles') aprovecha el trabajo que tiene que preparar durante las vacaciones para investigar la desaparición de una adolescente del pueblo hace cinco años. Todo el mundo la da por muerta, e incluso culparon a su novio del asesinato, lo que hizo que el chico acabara suicidándose. Pero ella cree todavía en su inocencia y se obsesiona con atrapar al verdadero culpable. Adaptación de la trilogía de Holly Jackson. Dónde ver: Netflix.

Crimen en el paraíso Un clásico de la cadena británica BBC, que va ya por su <strong>13ª temporada</strong> (y con una 14ª confirmada). La acción transcurre en la paradisiaca isla caribeña de Saint Marie, donde un inspector británico (han sido ya cuatro diferentes) colabora con la policía autóctona para resolver un crimen en cada episodio. Los choques culturales entre los métodos 'british' de los protagonistas y las costumbres más relajadas de los isleños le dan el toque de humor. Dónde ver: en el canal Cosmo.

Solo asesinatos en el edificio Tres vecinos del elegante edificio neoyorquino Arconia (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) tienen aparentemente poco que ver, pero comparten su afición por el misterio. Cuando uno de los inquilinos del bloque aparece muerto, empiezan a investigar por su cuenta y van desvelando sus pesquisas en un podcast que va ganando fans poco a poco. Ellos acotan su área de acción: solo se ocuparán de los asesinatos en su edificio. Serán unos cuantos, porque lleva ya cuatro temporadas. Dónde ver: Disney+ .

Una vida menos en Canarias La soleada Tenerife une a dos inspectores de policía de caracteres totalmente opuestos: un tipo frío que odia la playa y los turistas (Ginés García Millán) que ha sido 'castigado' con su retiro canario, y una policía de lo más positiva y resuelta (Natalia Verbeke) que hasta ahora ha liderado en solitario a un sólido equipo. Su colaboración será de lo más efectiva para atrapar a los criminales, mientras va creciendo la tensión sexual entre ellos. Dónde ver: Atresplayer y Netflix.

Detective Touré Un inmigrante guineano sin papeles (Malcolm Treviño-Sitté), un buscavidas con una gran intuición, se convierte en detective casi por accidente. Destapará desde un caso de corrupción inmobiliaria hasta al ladrón que ha actuado en varios pisos del humilde barrio bilbaíno de San Francisco. Aunque adapta las novelas de Jon Arretxe, las suaviza para que sea una serie de corte más familiar.

Grantchester En los años 50, en un bucólico pueblo de la campiña inglesa, cerca de Cambridge, un pastor anglicano (James Norton) compagina las misas con la resolución de misterios. El cura, exagente de la Guardia Escocesa, se convertirá en la mano derecha de un detective de la policía (Robson Green), veterano de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la cuarta temporada, el protagonista colgó la sotana y le cedió el testigo a otro vicario también de buen ver (Tom Brittney). Dónde ver: Filmin estrena el 13 de agosto la 9ª temporada, y también en Amazon Prime y RTVE Play.

Mademoiselle Holmes En el siglo XXI, la <strong>bisnieta</strong> (<strong>Lola Dewaere) </strong>del detective más famoso de todos los tiempos, Sherlock Holmes, gestiona las quejas y reclamaciones en una comisaría de Nantes (Francia). Tímida, despistada, empática y algo torpe, un accidente de coche hace que sus sentidos se aguden y con ellos, sus poderes de deducción. Formará dúo con un patólogo forense (Tom Villa), que se convertirá en una especie de Watson para ella. Dónde ver: canal Cosmo (Movistar Plus+).

Sister Boniface Mysteries ¿Se puede ser más polifacética que la protagonista de este 'spin off' de 'Padre Brown'? Se trata de una monja católica a la que le gusta ir en Vespa (Lorna Watson), enóloga, científica forense, con un doctorado en bioquímica y un cociente intelectual similar al de Einstein. Con este currículum, ejerce como asesora de la policía de una localidad rural en la Inglaterra de principios de los años 60. Para ello, cuenta con su propio laboratorio en el convento en el que reside. Dónde ver: canal Cosmo (Movistar Plus+).

Los misterios de Laura La Jessica Fletcher o la Colombo española es una policía aparentemente atribulada por sus obligaciones familiares (se acaba de divorciar y es madre de unos traviesos gemelos), pero a la que no se le escapa un detalle a la hora de resolver los casos. Hace un dúo de lo más eficaz con su compañero, el dandi Martín (Oriol Tarrasón), y en comisaría sobrelleva de lo mejor manera coincidir con su exmarido, ahora su superior (Fernando Guillén Cuervo). A sus tres temporadas se le han sumado en los últimos años varios telefilmes. Dónde ver: RTVE Play y Prime.