Los dardos de Buenafuente en su monólogo de Fin de Año de TV3: de la familia real a Motos, Puigdemont y Mazón

Después de tres ediciones, TV3 ha convertido ya en tradición despedir el año que acaba con un monólogo de Andreu Buenafuente repasando los acontecimientos que han marcado los últimos 12 meses. Si en 2023 el 'showman' lanzó 'zascas' a Pablo Motos, al Barça, a Rubiales y a Ana Obregón, entre muchos otros, este jueves 26 de diciembre también ha tenido dardos para todos en 'El 24. El monòleg de l'any': Carles Puigdemont, Pablo Motos, Carlos Mazón, Iker Jiménez, Donald Trump y el rey emérito han sido algunas de las víctimas de sus bromas.

A lo largo del monólogo, Buenafuente se ha rodeado de su familia más estrecha. Primero, porque llegó al barcelonés Teatre Victòria, desde donde se emitía el especial, acompañado de su hija (en un coche conducido por Eduard Fernández, con el actor recuperando su personaje de una de las películas del año, 'El 47'). Después, porque cuando empezó a meterse con la voz y la forma de andar de Berto este apareció por sorpresa. Y, por último, por la colaboración de Sílvia Abril, su mujer, con la que culminó el 'show' interpretando un particular 'Tenoriu' como si fueran Juan Carlos I y Bárbara Rey.

No fue la única referencia a la familia real de la noche, ya que el programa transformó algunas secuencias de otra de las películas de 2024, 'Casa en flames', en una especie de culebrón real, con las caras de Juan Carlos, Sofía, Felipe VI, Letizia y el resto del clan sustituyendo a las de los actores del filme. No faltó ni Bárbara Rey en el papel de la nueva pareja del emérito.

El 'robo' de invitados

De todas formas, el primer 'zasca' de la noche se lo llevó el presentador de 'El hormiguero'. "A mí me gusta hacer este monólogo porque es un formato que no tiene invitados y así me evito que me los robe Pablo Motos. O que se enfade y se ponga como una fiera", comenzó Buenafuente, que recordó que "nunca" le invitan al programa de Antena 3.

La tragedia de la DANA también tuvo sus momentos en el 'show'. "Estamos en Sant Esteve y hay gente que ha alargado la sobremesa. Te animas, te pones a charlar, un chupito por aquí, otro por allá, y después vas tarde. Vamos, lo que se conoce como hacer un Carlos Mazón", soltó Buenafuente, que sacó punta de las diferentes versiones que ha ido dando el presidente de la Comunitat Valencia sobre su famosa comida del día del desastre. "Ha dado tantas que hay gente que cree que estuvo comiendo con él".

La DANA y los 'influencers'

Tampoco se libraron los 'influencers' que fueron a "sacar rendimiento de la desgracia". "La zona estaba llena de 'youtubers', como si la riada hubiera comenzado en Andorra. En vez de buscar ayudar buscaban enchufes", ironizó Buenafuente.

Iker Jiménez fue otro que recibió el sarcasmo del 'showman': "Antes estudiaba fantasmas y ahora los tiene de colaboradores", espetó, al aludir a su colaborador que pillaron manchándose intencionadamente de barro antes de una conexión. "Restregarse en el fango es lo mismo que hace mi perro cuando se limpia el culo", soltó.

La huida de Puigdemont

Buenafuente recordó la visita exprés de Carles Puigdemont en verano y su posterior huida. "Hizo un discurso en el Arco del Triunfo y por ahí fue donde se pasó la orden de detención". Pero el 'showman' tiene una teoría de por qué se escapó de las fuerzas del orden: "Creo que no lo encontraron porque se escondió en el único objeto que la policía nunca detecta: una urna del 1-O".

Tras montar un casino con las diferentes fuerzas políticas catalanas, con Salvador Illa poniendo cara de póker, y recordar el 'caso Koldo', que según él provocará que a Pedro Sánchez "le acabarán votando desde la derecha tradicional, que están cómodos con la corrupción", entró en materia internacional. Ahí, además de denunciar "el gonocidio en Gaza", citó la victoria de Trump en las elecciones de EEUU: "Pero si este hombre ya estaba amortizado..."; "Todavía no es presidente y ya sobra", recalcó.

El Barça, otro de los temas estrellas de sus monólogos de Fin de Año, tampoco faltó en esta ocasión. El 'showman' recordó que, aunque los aficionados como él han "recuperado la ilusión gracias a los chicos de la Masia" todavía le cuesta habituarse a que su felicidad "esté basada en chicos que todavía van al instituto".